Alerta para padres: retiran 2.3 millones de caramelos vendidos en Walmart y H-E-B por riesgo de asfixia

Quienes tienen niños en casa deberían revisar la despensa: más de 2.3 millones de botellas de caramelos líquidos Sour Crush, de la marca Ricky Joy, están siendo retiradas del mercado en Estados Unidos por un riesgo potencialmente mortal de asfixia.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) anunció el retiro el 10 de septiembre y pidió dejar de utilizar los productos inmediatamente.

El problema no está en el contenido del caramelo, sino en su particular envase. La golosina se consume mediante una bola giratoria ubicada en la parte superior de la botella, similar a un aplicador tipo roll-on. Esa bola puede desprenderse durante el uso y quedar dentro de la boca del niño, generando riesgo de lesiones graves o muerte por asfixia.

Hasta el momento, no se reportaron incidentes ni lesiones, según la agencia federal.

Cómo identificar los caramelos retirados

El retiro afecta los Ricky Joy Sour Crush Rolling Liquid Candy, vendidos en botellas plásticas de 1.85 onzas líquidas. Se comercializaron individualmente y también en paquetes de tres y 12 unidades.

Los cuatro sabores afectados son:

Blue raspberry, botella azul.

Strawberry, botella roja.

Green apple, botella verde.

Watermelon, botella rosa.

En la parte frontal aparece el logotipo de Ricky Joy, las expresiones “EXTREME SOUR” y “SOUR CRUSH”, el nombre del sabor y la imagen de un monstruo verde con la lengua afuera.

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Dónde se vendieron

Los caramelos estuvieron disponibles desde enero de 2023 hasta mayo de 2026. La CPSC señala que se vendieron en H-E-B, Forman Mill y otras tiendas de dulces de todo el país, además de las plataformas online: Walmart.com, CandyFunHouse.com, RickyJoy.com y otros minoristas en línea.

El precio era de aproximadamente $3 por botella, mientras que los paquetes costaban entre $13 y $32.

Walmart también incorporó el producto a su listado oficial de artículos retirados del mercado.

Qué deben hacer quienes tengan uno en casa

La recomendación de la CPSC es dejar de usar el producto inmediatamente y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Ricky Joy abrió un proceso para solicitar un reembolso. Los consumidores deben registrarse en la página de retiro de la compañía y recibirán por correo electrónico una etiqueta prepagada para devolver el producto, por lo que no es necesario llevarlo a la tienda donde fue comprado.

Según la información publicada por la empresa, el reembolso es de $3 por unidad cuando el producto no está vacío ni vencido, y $1.50 por unidad cuando está vacío o vencido.

Para recibir el dinero debe enviarse el producto completo, incluido el envase, la tapa y las etiquetas.

Los caramelos fueron fabricados en Colombia

Los productos fueron fabricados en Colombia e importados a Estados Unidos por International Trade Imports LLC, que opera como The Ricky Joy Company, con sede en Cumming, Georgia.

La empresa dispone además del teléfono 404-975-0352, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este, para consultas relacionadas con el retiro.

La alerta involucra aproximadamente 2.3 millones de botellas, por lo que la recomendación para las familias es comprobar no solo productos comprados recientemente, sino también golosinas guardadas desde años anteriores.

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