¿Buscas una cuna segura? Ten en cuenta estas 5 características antes de comprarla.





Cuando se trata de la seguridad de las cunas, esto es lo que recomiendan los expertos de CR. Además, las cunas más seguras según nuestras pruebas.

Busca una cuna que sea resistente, que esté bien fabricada y que sea fácil de armar.

By Jessica D’Argenio Waller, MS, CNS, LDN, CPST

La cuna es una de las compras más importantes que harás mientras te preparas para la llegada de tu bebé. Pero ¿cómo asegurarte de la cuna que elijas para tu pequeño sea segura?

Puedes estar tranquilo, ya que todas las cunas que se venden en Estados Unidos deben cumplir con las normas de seguridad reguladas a nivel federal. Si usas una cuna nueva, el fabricante debe cumplir con las normas de seguridad más recientes, que especifican el ancho de los barrotes de la cuna, un soporte resistente para el colchón y barandillas fijas (las cunas con barandillas abatibles se prohibieron en 2011), así como el tipo de pintura o acabado usado, entre otros factores. Las cunas y los colchones para cunas, al igual que los moisés, deben cumplir con normas de seguridad estrictas en cuanto a sustancias químicas tóxicas, como el plomo y los ftalatos.

Pero no todas las cunas están igualmente bien diseñadas, como hemos visto en nuestras pruebas. Para las calificaciones de cunas de CR, los expertos evaluadores de productos analizan los modelos de cunas en busca de posibles riesgos para la seguridad, como tornillos expuestos que podrían engancharse en el pelo o la manga de un bebé, accesorios de esquina mal ajustados que podrían pellizcar un dedo o un acabado irregular de la superficie que podría provocar el desprendimiento de la pintura. Los evaluadores también buscan etiquetas de seguridad colocadas en lugares visibles que no se puedan quitar. Además, CR califica las cunas en función de su construcción, la facilidad de montaje y la sencillez para cambiar la altura del colchón, factores que pueden influir en la seguridad de la cuna para tu pequeño.

Más allá de estos elementos, la seguridad de una cuna depende de que todos los cuidadores sigan las pautas de seguridad para dormir cada vez que se acuesta al bebé, como se describe a continuación.

Cómo evalúa CR la seguridad de las cunas

En el laboratorio de artículos para bebés de CR, evaluamos la seguridad de las cunas usando como referencia la norma federal. “Por supuesto, la seguridad es lo más importante, pero también tenemos en cuenta la calidad de fabricación de la cuna; al fin y al cabo, tu bebé pasará mucho tiempo en ella y es posible que quieras usarla para más de un niño”, afirma Joan Muratore, la ingeniera que supervisa las pruebas de cunas y moisés de CR, por lo que CR también comprueba la facilidad de montaje de la cuna y la facilidad para cambiar la altura del colchón. Muratore y su grupo de probadores de productos dedican entre cuatro y cinco semanas a comprobar cada cuna en nuestra evaluación para determinar el nivel de la superficie de descanso, la resistencia de los soportes del colchón, el tipo de herrajes y otros materiales empleados, y cualquier defecto en la superficie, además de cuántos pasos se necesitan para armar la cuna (y si una sola persona puede armarla), y cuántos pasos se necesitan para cambiar la altura del colchón (algo crucial a medida que tu bebé crece), junto con la solidez y el diseño general de la cuna.

Lee nuestra reseña de las mejores cunas, que incluyen modelos de DaVinci, Nestig, Newton, Pottery Barn, Stokke, West Elm y otras marcas.

5 características de seguridad que debes buscar en una cuna

1. Fácil montaje

Posiblemente estés familiarizado con la frustración que supone armar un mueble con unas instrucciones que, en el mejor de los casos, son escasas. Tener una cuna fácil de armar no solo es un ahorro de estrés innecesario mientras preparas la habitación de tu bebé, sino que también es un factor importante para la seguridad.

Reducir el número de pasos y piezas e incluir instrucciones fáciles de seguir disminuye la posibilidad de cometer errores al armar una cuna, lo que en última instancia la convierte en un lugar más seguro para que tu bebé duerma. “Una cuna que requiere un sinfín de pasos para armarla puede resultar agotadora, y es más fácil cometer un error, como colocar una pieza en la orientación incorrecta (cuando las instrucciones tienen dibujos difíciles de descifrar) y no darse cuenta hasta que se avanza en el proceso, lo cual es molesto”, afirma Muratore. “Una cuna fácil de armar es sin duda un refuerzo para la confianza de los padres que pueden estar nerviosos: quieres estar seguro de haberlo hecho correctamente”. Saber que cada tornillo o arandela tiene su lugar correcto y que tú lo has colocado allí, esa satisfacción no tiene precio.

2. Excelente calidad de construcción

La cuna mejor calificada en las pruebas de CR ganó sus altas puntuaciones por su excelente calidad de construcción y diseño. En nuestras pruebas comparativas, tenemos en cuenta los materiales usados en la cuna, el tipo de soporte del colchón y cómo se fija al armazón, y el diseño de la cuna.

Nuestros evaluadores también examinan todas las cunas que compramos en busca de defectos, como inconsistencias en el acabado. (CR compra todos los productos que prueba al por menor, al igual que los consumidores, y no acepta muestras gratuitas de las marcas, con el fin de garantizar la veracidad de los productos que prueba). Una cuna está pensada para durar hasta la edad preescolar de tu hijo y más allá, ya que muchas cunas se convierten en camas para niños pequeños o camas gemelas. Si la superficie pintada ya está picada, ¿se despegará tanto que pueda ser ingerida por tu bebé? ¿hay alguna cabeza de tornillo sin tapar que pueda engancharse en su pijama o rasguñar su piel sensible? ¿soportará el somier el nuevo afán de tu niño pequeño por saltar? La cuna que elijas debe resistir el desgaste normal y seguir siendo segura durante muchos años.

3. Un colchón que se ajuste bien

Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), es esencial contar con un colchón de cuna firme y que se ajuste bien para que la cabeza o las extremidades de tu bebé no queden atrapadas entre el borde del colchón y los barrotes laterales de la cuna. “Los colchones de cuna no se venden con la cuna, sino por separado”, afirma Nancy Cowles, experta en seguridad de productos infantiles y antigua directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Kids In Danger (Niños en Peligro), dedicada a la seguridad de los productos infantiles. “Tanto los colchones como las cunas tienen dimensiones estandarizadas para evitar problemas con colchones que no se ajustan bien”.

La CPSC especifica que el interior de una cuna debe tener 28 pulgadas de ancho por 52 3/8 pulgadas de largo, con un margen de variación de 5/8 pulgadas, y que el colchón debe medir al menos 27 1/4 pulgadas de ancho y 51 5/8 pulgadas de largo, y no debe tener más de 6 pulgadas de grosor. Un colchón de cuna de tamaño estándar debe encajar perfectamente en la cuna, con un margen de maniobra de no más de dos dedos de ancho en un lado cuando el colchón se empuja firmemente hacia una esquina del lado opuesto. “Intenta elegir el colchón más grande que puedas cuando estén todos alineados en la tienda, ya que encajará mejor en la cuna”, dice Cowles.

Un colchón firme para cuna también es imprescindible para dormir de forma segura. Debe ser lo suficientemente firme como para no hundirse por el peso de tu bebé, ya que una superficie blanda para dormir podría aumentar el riesgo de asfixia.

4. Altura ajustable del colchón

A medida que tu bebé crezca y se desarrolle, aprenderá nuevas habilidades, como darse la vuelta, empujarse con las manos y las rodillas, levantarse y desplazarse agarrándose de los muebles. Según vaya creciendo, tendrás que bajar la altura de los soportes del colchón de la cuna para que este quede más cerca del suelo, lo que le dará a tu pequeño explorador más espacio para moverse con seguridad, sin riesgo de caerse o salirse.

Debes usar la altura máxima del colchón de la cuna hasta que tu bebé pueda sentarse (normalmente entre los cinco y los siete meses), momento en el que debes bajar el colchón a la posición intermedia. Una vez que tu bebé pueda levantarse para ponerse de pie (a menudo entre los nueve y los diez meses), tendrás que usar la posición más baja del colchón de la cuna.

Casi todas las cunas tienen ajustes de altura del colchón, pero nosotros las calificamos por lo fáciles que son de usar para los cuidadores. ¿Hay que desarmar gran parte de la cuna solo para bajar el colchón? Eso podría suponer un riesgo para la seguridad a la hora de volver a armarla. Lo ideal es que la cuna tenga un ajuste de altura del colchón fácilmente accesible y ajustable, para que no tengas que preocuparte por hacer un gran esfuerzo cuando llegue el momento.

5. Sin elementos adicionales, como protectores, posicionadores para dormir, monitores con cables colgantes o juguetes

Para que sea un lugar seguro donde tu bebé pueda dormir, la cuna debe estar prácticamente vacía: solo una sábana ajustable que cubra el colchón, y nada más. Los protectores de cuna y los posicionadores para dormir pueden aumentar el riesgo de asfixia si tu bebé se da vuelta accidentalmente mientras duerme. Las fundas para los barrotes de la cuna pueden proteger las paredes de la cuna de los daños causados por la dentición, pero también pueden suponer un riesgo de asfixia si se caen. Los móviles pueden ser un bonito complemento para la habitación del bebé, pero lo más seguro es no colocarlos directamente encima de la cuna, donde podrían caerse o ser tirados por las manos del bebé.

También es importante el lugar donde pongas la cuna: asegúrate de mantenerla a una distancia segura de cualquier peligro potencial, como persianas, cordones de cortinas o cables. Cowles afirma que nunca se deben usar cortinas con cordones en una habitación infantil o en cualquier otra habitación frecuentada por niños pequeños, dado el riesgo de estrangulamiento. Y si instalas un monitor para bebés con vista a la cuna de tu pequeño, asegúrate de fijar bien todos los cables o cordones fuera de su alcance. “Los monitores no deben ser instalados a menos de un metro de la cuna, a no ser que el cable esté recubierto por una funda o carcasa”, afirma Cowles. También afirma que todos los cables eléctricos deben ser guardados detrás de una cómoda y fijarse a la pared. Y, como recordatorio, todas las cómodas, armarios o repisas grandes también deben ser fijadas a la pared para evitar el riesgo de vuelco.

Las cunas más seguras según las pruebas de CR

Pottery Barn Kids Emerson Convertible Crib

• The Pottery Barn Kids Emerson Convertible Crib’s solid-pine construction impressed our testers.

• Offers two mattress heights and converts to a toddler bed (additional kit required).

• Uses FSC-Certified kiln-dried wood, and the crib is Greenguard Gold Certified to contribute to healthier indoor air quality.

Namesake Abigail 3 in 1 Convertible Metal Crib

• The Namesake Abigail 3-in-1 Convertible Metal Crib is well constructed and made from heavy-duty powder-coated steel.

• Converts into a toddler bed (kit required) and a daybed, serving your child well into their school years.

• Offers four mattress height levels.

Pottery Barn Kids Kendall Convertible Crib

• The Pottery Barn Kids Kendall Convertible Crib offers impressive, solid-poplar construction with a metal mattress support with three height options.

• Our testers found it very easy to assemble.

• Converts to a toddler bed with an additional kit.

Newton Baby Galileo Convertible Crib

• The Newton Baby Galileo Convertible Crib is made of solid beechwood and is well constructed. At the time of purchasing, ours came with an included Newton crib mattress.

• Converts to a toddler bed and daybed, with all parts included.

• Offers three mattress height levels.

west elm Mid Century 4 in 1 Convertible Crib

• The West Elm Mid Century 4-in-1 Convertible Crib is well constructed out of both FSC-Certified kiln-dried and engineered wood, making this likely to be a long-lasting purchase.

• Offers two mattress height levels and converts to a toddler bed, or a full-size bed with an additional conversion kit.

• Greenguard Gold Certified to contribute to healthier indoor air quality.

¿Son seguras las cunas usadas?

Las cunas son caras, y resulta tentador ahorrar dinero en este artículo tan costoso comprando una cuna en una tienda de segunda mano local o recibiendo una usada de un familiar o amigo. Pero una cuna usada no está exenta de riesgos para la seguridad. Dado que las normas de seguridad se evalúan y actualizan periódicamente, es posible que la cuna que estás considerando no cumpla con la normativa más reciente. Sin conocer el historial de la cuna, no hay forma de saber cuántas veces se ha armado y desarmado, o si falta algún elemento que pueda afectar a su estructura. ¿El colchón está empezando a hundirse por los años de uso? Puede que no sea lo suficientemente firme para la seguridad de tu bebé. ¿Se han quitado las etiquetas de seguridad obligatorias? Son necesarias para garantizar prácticas de sueño seguras entre todos los cuidadores de tu bebé.

Pero si una cuna usada sigue siendo tu mejor opción, primero busca el fabricante y el nombre del modelo de la cuna en SaferProducts.gov de la CPSC para comprobar si hay alguna retirada del mercado antes de usarla. También puedes ponerte en contacto con el fabricante para solicitar las piezas que faltan o las etiquetas de seguridad, o una nueva copia del manual, si es necesario.

Pautas de seguridad para cunas

La American Academy of Pediatrics (AAP, Academia Americana de Pediatría) recomienda el uso de una cuna, un moisés o un corralito portátil como entorno seguro para que tu bebé duerma, y recomienda compartir la habitación durante al menos los primeros seis meses. Sigue estas pautas de sueño seguro cuando uses una cuna para cada siesta y para dormir por la noche.

Acuesta siempre a tu bebé boca arriba en su propio espacio para dormir, sin otras personas ni mascotas.

Los bebés deben dormir sobre una superficie firme y plana, no inclinada. Las inclinaciones de 10 grados o más pueden restringir el flujo de aire de tu bebé.

Usa solo una sábana ajustable en el espacio para dormir de tu bebé.

Mantén los juguetes, mantas, protectores, almohadas o almohadas de lactancia, tumbonas para bebés, posicionadores para dormir, peluches y otros artículos fuera de la cuna. Estos artículos pueden asfixiar a tu bebé. (Los protectores están prohibidos por la ley “Safe Sleep for Babies Act”.

No uses sacos de dormir con peso.

Asegúrate de que los móviles, los cables de los monitores, los cordones de las cortinas o los cordones de las persianas estén fuera del alcance del bebé.

Si el bebé se queda dormido en un asiento de auto, un cochecito, un columpio o un portabebés, debes trasladarlo lo antes posible a una superficie firme para dormir boca arriba.

Para obtener más recomendaciones sobre el sueño seguro, ponte en contacto con tu pediatra.

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