Beneficiarios de Medicare podrían recibir un cheque del gobierno de Trump

Los gastos médicos siguen ocupando un lugar importante entre las preocupaciones económicas de los hogares estadounidenses. Para millones de adultos mayores, cualquier ayuda directa puede representar un alivio, aunque su verdadero impacto dependerá de cuánto estén pagando actualmente por su cobertura y atención médica.

La administración del presidente Donald Trump comenzará a enviar este mes cheques de aproximadamente $90 dólares a más de 20 millones de beneficiarios de Medicare inscritos en determinados planes de la Parte B. Los pagos llegarán mediante depósito directo y comenzarán a distribuirse a principios de octubre.

La Casa Blanca presentó la medida como parte de los esfuerzos del gobierno para reducir los costos de atención médica.

“El presidente Trump está cumpliendo sus promesas de reducir los costos para los pacientes estadounidenses al darles prioridad y enfrentarse a los intereses especiales que han utilizado el statu quo en Washington para aumentar los costos de la atención médica para los estadounidenses”, señaló la Casa Blanca en un comunicado del 2 de octubre.

¿Quiénes recibirán el cheque de Medicare?

El pago de $90 dólares está dirigido a personas mayores inscritas en el Medicare tradicional con cobertura de la Parte B. Sin embargo, no todos los beneficiarios del programa recibirán el dinero. Quedan fuera quienes pagan primas determinadas por sus ingresos o reciben asistencia de Medicaid para cubrir sus primas. También están excluidas las personas inscritas en planes Medicare Advantage.

Esto significa que una parte importante de los beneficiarios de Medicare no recibirá el cheque. Según los datos de inscripción citados en el anuncio, alrededor de 40 millones de beneficiarios de la Parte B no cumplen con los requisitos.

El pago llegará además pocas semanas antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

El senador Ron Wyden, demócrata de Oregón y miembro de alto rango del Comité de Finanzas del Senado, calificó los cheques de $90 dólares como un “intento de sobornar al público estadounidense”.

¿El pago compensará el aumento de Medicare?

Expertos en políticas de salud consideran que el cheque puede ayudar, pero difícilmente cubrirá el incremento general de los gastos médicos. Las primas de la Parte B de Medicare, que cubre servicios como consultas médicas, atención ambulatoria y exámenes preventivos, aumentaron en más de $200 dólares anuales en 2026. Las proyecciones también apuntan a otro incremento de $79 dólares para el próximo año.

“Recibir un pago único de $90 dólares en virtud de este nuevo plan de la administración Trump podría ser útil, pero puede que no alcance para mucho cuando la gente se enfrenta a precios más altos para el gas, la calefacción de sus hogares este próximo invierno, la comida en la mesa y el pago de sus hipotecas”, comentó Juliette Cubanski, vicepresidenta y directora del Programa de Políticas de Medicare de KFF, a CBS News.

La organización KFF, dedicada al análisis de políticas de salud, encontró además que casi 30% de los estadounidenses afirmó haber omitido o retrasado tratamientos médicos durante el último año debido a sus costos.

También habrá cheques para algunos inscritos en Obamacare

La administración Trump comenzó el 30 de septiembre el envío de otros pagos relacionados con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). En este caso, cerca de un millón de personas que se inscribieron este año en planes de la ACA a través de los mercados federales administrados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) recibirán cheques de aproximadamente $500 dólares.

Estos pagos son descritos como reembolsos por cobros excesivos y están destinados a personas que no recibieron subsidios de la ACA. Sin embargo, unos 18 millones de inscritos en la ACA no recibirán este pago.

El aumento de las primas también pone en duda cuánto alivio representa este cheque para los hogares. Según un análisis de KFF, la prima promedio para los afiliados aumentó en $780 dólares durante 2026, un incremento de 58% frente a 2025. El aumento está relacionado, entre otros factores, con la expiración de los créditos fiscales ampliados para las primas de la ACA.

“Este año, la gente está pagando mucho más por el seguro médico en el mercado individual que el año pasado”, declaró Cynthia Cox, vicepresidenta sénior y directora del programa ACA de KFF. “Sin duda, esto ayudará a algunas personas —recibir un cheque de $500 dólares es mejor que no recibirlo—, pero para la mayoría no cubrirá el aumento total de sus gastos”.

Cubanski advirtió que algunos cheques podrían pasar inadvertidos entre la gran cantidad de correspondencia que reciben los adultos mayores durante el periodo de inscripción abierta. Por eso, conviene revisar el correo y las notificaciones bancarias antes de asumir que un pago no llegó.

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