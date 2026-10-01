Gobierno de Trump envía cheques de reembolso de $500: quiénes califican

Un cheque inesperado puede convertirse en un alivio importante para una familia que cada mes tiene que hacer cuentas para pagar el seguro médico. En Estados Unidos, algunos afiliados a los planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), más conocido como Obamacare, comenzaron octubre con una notificación que puede representar dinero adicional en sus bolsillos.

La administración del presidente Donald Trump comenzó a enviar reembolsos de $500 dólares a cerca de 1 millón de personas en 30 estados. Los pagos están dirigidos a determinados estadounidenses que compraron su seguro médico mediante HealthCare.gov y que, de acuerdo con la administración, pagaron de más a través de las tarifas utilizadas para financiar el funcionamiento de la plataforma.

¿Quiénes pueden recibir los $500 dólares?

El punto más importante es que no todos los inscritos en Obamacare recibirán el dinero. Un funcionario de la administración indicó que los principales beneficiarios serán las personas cuyos ingresos superan el 400% del nivel federal de pobreza.

Además, deben haber utilizado la plataforma federal HealthCare.gov para comprar su cobertura y no haber recibido subsidios de los contribuyentes para pagar su seguro.

La Casa Blanca indicó que se trata de un reembolso único de $500 dólares.

En algunos hogares podría llegar más de un pago. Esto ocurriría cuando haya varias personas consideradas afectadas dentro de la misma familia.

Los fondos pueden entregarse mediante cheque o depósito directo, según la información proporcionada por la administración.

¿Por qué el gobierno está enviando estos cheques?

La administración Trump sostiene que durante el gobierno del expresidente Joe Biden se cobraron tarifas superiores a las necesarias para operar HealthCare.gov. Según la Casa Blanca, esos costos terminaron trasladándose a los consumidores mediante primas más elevadas.

“Durante años, la administración Biden les cobró de más para financiar el funcionamiento de HealthCare.gov. Ese dinero pertenece a los estadounidenses que trabajan duro, no al gobierno, ¡y ahora se lo devuelvo!“, señala el presidente Donald Trump en una carta que acompaña los pagos.

La administración también sostiene que los recursos utilizados para los reembolsos proceden de fondos excedentes relacionados con las tarifas de los planes de Obamacare. La Casa Blanca presentó la medida como un pago único para quienes utilizaron HealthCare.gov sin recibir subsidios para su cobertura.

¿En qué estados se entregan los reembolsos?

Los pagos corresponden a personas que viven en 30 estados que utilizan los mercados federales de seguros administrados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Esto significa que no todos los afiliados a la ACA en Estados Unidos forman parte de esta distribución.

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

Delaware

Florida

Hawaii

Indiana

Iowa

Kansas

Louisiana

Michigan

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

New Hampshire

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

Por eso, tener un seguro de Obamacare por sí solo no garantiza recibir el cheque. La persona también debe cumplir con las condiciones establecidas para este programa de reembolso.

Los seguros médicos son más caros para millones de familias

El anuncio llega en un momento en que el costo de mantener una cobertura médica de la ACA ha aumentado para muchos hogares. Los subsidios ampliados que ayudaron a reducir las primas expiraron después de que el Congreso no extendiera esas ayudas, elevando los costos para numerosos afiliados.

Una encuesta de KFF publicada en marzo encontró que una parte importante de los inscritos reportó aumentos en sus primas, deducibles u otros gastos médicos frente al año anterior.

El reembolso es una medida específica y no representa un pago de $500 dólares para todos los estadounidenses ni para todos los inscritos en Obamacare. La elegibilidad depende del tipo de cobertura utilizada, el mercado mediante el cual se adquirió el seguro y las condiciones establecidas para recibir este pago.

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