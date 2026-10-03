Juguetes de la Cajita Feliz de McDonald’s, discos de vinilo y otras cosas que valen mucho dinero

Lo que alguna vez terminó en una caja de recuerdos podría tener hoy un precio capaz de sorprender a más de uno. Algunos objetos que parecían simples juguetes, como los de la Cajita Feliz de McDonald’s, discos viejos o monedas olvidadas, ahora despiertan el interés de coleccionistas, dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por ellos. Te decimos algunos de estos artículos que podrías tener y su valor actual para algunas personas.

1. Juguetes de la Cajita Feliz de McDonald’s

Para muchos niños, el mayor atractivo de la Cajita Feliz era el juguete. Algunas de esas piezas, especialmente las de décadas pasadas, ahora pueden tener un valor considerable. Aquí algunos de los artículos mejor valorados en el mercado de segunda mano, como eBay:

El set Lego Bionicle de McDonald’s aparece con un precio de hasta $225 dólares .

aparece con un precio de hasta . Los Amigos McNugget de los años 80 llegan a unos $199 dólares .

de los años 80 llegan a unos . Los llaveros de Furby de los años 90 pueden alcanzar $69.99 dólares.

Antes de tirar juguetes antiguos, podría ser conveniente revisar si forman parte de alguna colección buscada. Una pieza común y una edición específica pueden tener precios muy diferentes.

2. Videojuegos clásicos

Los videojuegos antiguos también pueden convertirse en piezas de colección. Entre los ejemplos más llamativos aparece Tetris para Sega Mega Drive de 1989, con un valor señalado de hasta $25,000 dólares.

Mike Tyson’s Punch-Out!! para NES, lanzado en 1987, puede alcanzar $65,000 dólares. Otro caso sorprendente es Pokémon Rojo para Game Boy de 1998, con referencias de hasta $103,500 dólares.

Estas cifras dependen de características como la edición, autenticidad, estado y conservación. Por eso, no cualquier copia antigua tiene necesariamente ese valor.

3. Discos de vinilo

El regreso de los discos de vinilo aumentó el interés por determinadas ediciones antiguas y extremadamente raras. Uno de los LPs más codiciados y que ejemplifica lo rico que puedes convertirte es el disco “Once Upon a Time in Shaolin”, de Wu-Tang Clan, que aparece con un valor de hasta $2 millones de dólares.

También destaca “The Beatles” conocido como el Álbum Blanco, con una referencia de hasta $790,000 dólares. “My Happiness”, de Elvis Presley, puede alcanzar $300,000 dólares. “Double Fantasy”, de John Lennon y Yoko Ono, llega a $150,000 dólares.

4. Las monedas antiguas

Las piezas de numismática pueden aumentar considerablemente de precio cuando son raras y existe una fuerte demanda.

“Como ocurre con todos los objetos de colección, su valor suele estar determinado por las leyes de la oferta y la demanda. Actualmente, existe una enorme demanda de los mejores ejemplares conocidos de monedas raras de Estados Unidos“, declaró Donn Pearlman, portavoz de la Asociación Profesional de Numismáticos (PNG). “Hay al menos cuatro o cinco multimillonarios que han gastado cifras millonarias en sus colecciones en los últimos años”.

Antes de vender una pieza antigua, conviene verificar su autenticidad, condición y procedencia con un especialista. Un objeto viejo no siempre vale una fortuna, pero tampoco conviene descartarlo sin investigar primero.

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