Precio del dólar en México hoy, 7 de octubre del 2026: fluctúa en los $18 pesos

El dólar y el peso continúan su batalla cambiaria muy cerca de las 18 unidades. El impulso que el billete verde tuvo la semana pasada se contuvo el lunes y el martes, aunque este miércoles volvió a posicionarse por encima de este margen a inicio de la jornada. La volatilidad está muy marcada y la oferta para el envío de remesas que puedes conseguir ahora puede ser mejor que la del siguiente minuto.

El dólar estadounidense se cotizó en promedio a $18.08 pesos mexicanos durante la apertura de este miércoles 7 de octubre, una variación al alza de 0.56% frente a los $17.98 pesos del cierre anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones. En las distintas instituciones bancarias, el promedio de la moneda estadounidense se ubica alrededor de $18.11 pesos.

En la última semana, el dólar acumula un descenso de 1.16% frente al peso mexicano. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, la divisa estadounidense registra una caída de 2.68%.

La volatilidad se mantiene elevada, ya que, actualmente, se ubica en 11.16%, por encima de una referencia de 7.75%. Esta diferencia refleja un escenario de movimientos importantes en el mercado cambiario, por lo que el precio puede cambiar durante la jornada.

Durante la sesión del martes, el peso mexicano avanzó por tercera jornada consecutiva. El movimiento estuvo relacionado con un debilitamiento global del dólar, que permitió a la moneda mexicana recuperar nuevamente el nivel de las 17 unidades.

Hacia el cierre de las operaciones, el peso cotizó en $17.9651 pesos por dólar, con una apreciación de 0.60%. Con este avance, la moneda mexicana recuperó el umbral de las 18 unidades después de varias semanas de deterioro.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el dólar terminó el martes en $17.9725 pesos por unidad. En el mercado cambiario electrónico, donde la cotización puede modificarse durante todo el día, el billete verde cerró el 6 de octubre alrededor de los $17.97 pesos.

Para este miércoles, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico, quedó establecido en $17.9670 pesos por dólar.

Para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, el tipo de cambio es de $18.1343 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

El precio que reciben quienes compran o venden dólares puede variar dependiendo de la institución. Este miércoles, las referencias bancarias muestran diferencias importantes entre el precio de compra y el de venta:

Banamex: compra en $17.38 pesos y venta en $18.43 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.20 pesos y venta en $18.49 pesos.

Banorte : compra en $16.90 pesos y venta en $18.40 pesos .

: compra en $16.90 pesos y . BBVA México: compra en $18.00 pesos y venta en $18.60 pesos.

Con las referencias de los bancos de este miércoles, BBVA México registra el precio de compra más elevado, lo que significa que te paga más por tus dólares, mientras que Banorte ofrece el precio de venta más bajo entre las cotizaciones señaladas, por lo que sus billetes verdes resultan más baratos para quien necesita comprarlos.

Para quienes reciben dinero de familiares en Estados Unidos, también es importante revisar la cotización que ofrecen las compañías de transferencias internacionales. Este miércoles, las referencias disponibles son las siguientes:

Western Union: $17.56 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado .

. MoneyGram: $18.43 pesos mexicanos por cada $1 dólar .

. Wise: $17.92 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado desde Estados Unidos.

Recuerda que las cifras que aquí compartimos son solo referencias momentáneas y no reflejan cantidades permanentes. El monto final que recibe la persona en México puede ser diferente, ya que las empresas pueden aplicar comisiones u otros cargos por la transferencia.

Asimismo, el comportamiento del peso y la volatilidad del mercado hacen especialmente importante revisar el tipo de cambio justo antes de realizar una operación. Si vas a comprar dólares, venderlos, enviar dinero desde Estados Unidos o cubrir un pago en moneda extranjera, confirma la cotización vigente en ese momento, ya que puede cambiar antes de llegar a ventanilla o completar la transacción.

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