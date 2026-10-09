Starbucks podría comprar Chipotle, la cadena de restaurantes con comida mexicana

Dos marcas populares entre los consumidores de Estados Unidos podrían protagonizar uno de los movimientos empresariales más llamativos del sector restaurantero. Starbucks valora la posibilidad de comprar la cadena de comida mexicana Chipotle. Analistas sugieren que abriría nuevas oportunidades de negocio, aunque también implicaría riesgos financieros en un mercado marcado por la inflación.

De acuerdo con información de Financial Times, Starbucks analiza la posibilidad de adquirir Chipotle Mexican Grill, la cadena de burritos que dirigió Brian Niccol antes de asumir la dirección del gigante del café en 2024. Starbucks trabajó con asesores durante los últimos meses para estudiar una propuesta de compra, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto.

La posible operación llega mientras las cadenas de restaurantes enfrentan consumidores más cautelosos con sus gastos y mayores costos operativos. Para Starbucks, la adquisición supondría un desafío adicional, pues la empresa todavía busca consolidar su recuperación financiera mediante cambios en sus establecimientos y mayores inversiones en personal.

Desde la llegada de Niccol en septiembre de 2024, Starbucks destinó al menos $500 millones de dólares a reforzar su plantilla y mejorar la atención al cliente. La estrategia busca reducir los tiempos de espera y recuperar la experiencia de cafetería que convirtió a la marca en un referente internacional.

Aunque la compañía acumuló cuatro trimestres consecutivos de crecimiento en las ventas comparables bajo su dirección, la rentabilidad continúa bajo presión. El margen operativo ajustado se situó en el 14.4% al cierre del tercer trimestre fiscal, por debajo del 16.7% registrado en el mismo periodo de dos años antes, según datos de LSEG.

“Un acuerdo de este tipo podría requerir un fuerte endeudamiento o la emisión de acciones”, afirmó Lale Akoner, estratega de mercados globales de eToro, a Forbes. “Sin una justificación financiera sólida, los inversores podrían percibir la operación como una distracción costosa”.

Chipotle podría crecer fuera de EE.UU.

Una de las oportunidades de una eventual adquisición sería acelerar la expansión internacional de Chipotle. A finales del año pasado, la cadena contaba con cerca de 4,000 restaurantes en Estados Unidos y alrededor de 100 establecimientos en otros países, una presencia internacional reducida frente a la de Starbucks.

La compañía del café opera aproximadamente 40,000 tiendas en todo el mundo, incluidas unas 18,000 en Norteamérica. Su experiencia internacional y sus acuerdos de licencia podrían facilitar el crecimiento de Chipotle en nuevos mercados.

“Lo que me atrae de esta posibilidad es la oportunidad que tendría el director ejecutivo, Brian Niccol, de aprovechar las asociaciones de licencia de Starbucks en Europa para expandir Chipotle de manera más agresiva”, comentó Jim Sanderson, analista de Northcoast Research.

Sin embargo, Chipotle también enfrenta dificultades por la menor afluencia de clientes y el aumento de los costos de alimentos y mano de obra, factores que presionan los márgenes del sector.

¿Cómo reaccionaron las acciones de Starbucks y Chipotle?

El reporte sobre la posible adquisición provocó movimientos distintos en el mercado bursátil. Las acciones de Chipotle subieron alrededor de un 6% durante la jornada del jueves, mientras que los títulos de Starbucks cayeron cerca de un 3%.

Chipotle tiene una capitalización bursátil aproximada de $39,000 millones de dólares, frente a los $107,000 millones de dólares de Starbucks, de acuerdo con datos de LSEG. La diferencia muestra la dimensión financiera de una operación que podría requerir una inversión considerable.

“El momento elegido resultaría un tanto extraño, dado que Starbucks se encuentra en plena fase de transformación y aún no mostró la mejora en los márgenes que probablemente esperan los inversores”, señaló Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management. “A primera vista, más que impulsar la transformación, esto parece un movimiento desesperado o un error garrafal“.

Niccol dirigió Chipotle durante seis años, periodo en el que contribuyó a superar las consecuencias de sus crisis de seguridad alimentaria y a desarrollar su negocio digital. Ahora, al frente de Starbucks, una eventual compra lo vincularía nuevamente con la cadena mexicana.

Por el momento, el reporte no confirma un acuerdo definitivo; sin embargo, la noticia ha generado especulación para los inversionistas sobre el futuro de ambas empresas si se unen.

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