Jonathan Rinderknecht, exconductor de Uber, fue declarado por un jurado federal como responsable de provocar intencionadamente el incendio forestal en Palisades, en enero del año pasado, donde 12 personas perdieron la vida y más de 6,500 estructuras quedaron reducidas a cenizas.

El veredicto de este viernes se produjo después de que, durante un primer juicio celebrado en el verano, los miembros del jurado no lograron llegar a un acuerdo, con un resultado de 10 votos en favor de la absolución y dos en contra.

El equipo legal del sujeto enjuiciado argumentó que el grupo de investigadores a cargo de determinar cómo surgió el fuego arrasador en ningún momento pudo comprobar que Rinderknecht hubiera sido el responsable.

De hecho, manejó la versión de que el uso irresponsable de fuegos artificiales era la verdadera razón detrás de un incendio incontrolable a raíz de un trabajo deficiente de las autoridades locales por no planear con antelación cómo evitar la expansión del fuego.

Sin embargo, los fiscales federales no quitaron el dedo del renglón y se atrevieron a afirmar que el exconductor de Uber de 30 años utilizó un encendedor para provocar el incendio de Lachman, el cual después del 1 de enero de 2025, se fortaleció hasta convertirse en el más devastador en la historia de Los Ángeles, California, pues implicó tres semanas para controlarlo.

A FATHER’S HEARTBREAK: JONATHAN RINDERKNECHT’S FATHER BREAKS DOWN AFTER HIS SON’S GUILTY VERDICT



The courtroom verdict may bring a moment of closure for some, but for a father, hearing that his son has been found guilty is a deeply painful moment that no parent can easily bear.? pic.twitter.com/39gm2usoqR — BIG CLIFF (@bigcliff3001) November 21, 2026

Cabe señalar que, en todo momento, Jonathan Rinderknecht se declaró como no culpable de la acusación presentada en su contra.

No obstante, la estrategia de la fiscalía al sentarlo en el banquillo de los acusados consistió en presentar datos forenses digitales y testimonios de expertos.

Para darle más solidez a su acusación, también expuso el estado mental en que presuntamente se encontraba Rinderknecht horas previas al incendio.

Las dudas del jurado para otorgar un nuevo veredicto implicaron deliberan durante poco más de dos días.

“Estamos decepcionados con el veredicto, pero respetamos el proceso del jurado. Tras una larga deliberación, es evidente que consideraron este caso con mucha atención”, expresó Steve Haney, abogado defensor de Rinderknecht, quien advirtió a los representantes de los medios informativos cubrieron el juicio que apelará.

Mientras tanto, el sujeto declarado culpable, permanecerá bajo custodia como ha sido desde su arresto en octubre del año pasado.

“De ninguna manera vamos a dejar que este tipo salga del juzgado sabiendo que él provocó el incendio de Palisades”, externó Bill Essayli, primer fiscal adjunto.

Por su parte, Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, emitió una declaración con respecto a la situación de Jonathan Rinderknecht.

“Hace casi dos años, el incendio de Palisades devastó nuestra ciudad, cobrándose vidas inocentes, destruyendo miles de hogares y cambiando para siempre la vida de muchísimas personas y la de Los Ángeles.

Ningún veredicto puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor que han sufrido las familias. Muchos siguen luchando por reconstruir sus vidas. Para quienes aún permanecen desplazados, la devastación sigue siendo una realidad cotidiana”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• Millones de personas estuvieron expuestas a altos niveles de metales pesados ​​tóxicos producto del humo de incendios de Los Ángeles

• Difícil la recuperación para latinos afectados por el incendio Eaton

• El calvario no termina para los damnificados del incendio Eaton