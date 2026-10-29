Millones de personas estuvieron expuestas a altos niveles de metales pesados ​​tóxicos producto del humo de incendios de Los Ángeles

El humo del incendio de Eaton, en 2025, contenía 50 veces más plomo que el de un incendio forestal que quemó principalmente vegetación. En el momento de mayor intensidad, unos siete millones de residentes estuvieron expuestos durante 24 horas a niveles de plomo más de 80 veces superiores a los habituales.

Así lo recogió Associated Press (AP) de un estudio elaborado en el Instituto Tecnológico de California.

Los investigadores atribuyen la diferencia a la quema de estructuras y sus contenidos, incluidos pintura, automóviles, materiales de construcción y aparatos electrónicos. La columna también presentó más arsénico y halógenos, como cloro y bromo.

Mediciones revelan cómo cambió el humo

El equipo del Instituto Tecnológico de California analizó partículas finas recogidas cada hora durante los incendios de enero de 2025. La Red de Medición de Ciencias Atmosféricas y Químicas (ASCENT) permitió identificar sustancias químicas, seguir los cambios en la composición del humo y distinguir las emisiones de las estructuras en llamas.

Los autores señalaron que el humo urbano tiene una composición distinta a la del humo de incendios forestales que consumen vegetación. Expertos ajenos al estudio dijeron que las mediciones de alta frecuencia aportan datos que los controles convencionales, realizados con menor frecuencia, no suelen captar.

“Una de las grandes ventajas de este estudio es que permitió realizar mediciones prácticamente hora a hora en toda la red de muestreo. Normalmente, nosotros medimos las partículas en suspensión en el aire, entre otras cosas, un par de veces por semana, como mucho”, dijo a AP Ed Avol, profesor emérito de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.

Debate sobre protección pública

El plomo puede afectar el desarrollo infantil y elevar la presión arterial; la exposición al arsénico se relaciona con varios tipos de cáncer. Los investigadores advirtieron que aún se desconocen los efectos de una exposición prolongada y elevada a estos contaminantes.

Especialistas plantearon ampliar la monitorización de la calidad del aire y las alertas públicas, además de reforzar las medidas de prevención. La destrucción de más de 16,000 estructuras en los incendios de Eaton y Palisades subraya la necesidad de adaptar la respuesta de emergencia a fuegos que alcanzan zonas urbanas.

¿De dónde procedían los metales pesados?

Los metales pesados que se detectaron en el humo de los incendios de Los Ángeles durante el año pasado no venían principalmente de árboles o vegetación, sino de la combustión de una comunidad urbana. Los investigadores de Caltech vincularon estos contaminantes con la quema de:

Vehículos , incluidos baterías, combustible y componentes metálicos.

, incluidos baterías, combustible y componentes metálicos. Materiales de construcción , en particular pinturas antiguas con plomo.

, en particular pinturas antiguas con plomo. Electrónica y cableado , fuentes relevantes de plomo y halógenos como cloro y bromo.

, fuentes relevantes de plomo y halógenos como cloro y bromo. Plásticos, electrodomésticos y contenidos de las viviendas, que al arder liberaron metales y compuestos tóxicos.

El incendio de Eaton fue un fuego de interfaz urbano-forestal: no solo quemó matorral, sino casas, coches, baterías, cableado, plásticos y materiales de construcción.

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