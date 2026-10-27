Exposición a altas temperaturas en días de calor extremo puede estar relacionada con mayor riesgo de demencia

El análisis de más de 28,000 adultos estadounidenses durante dos décadas encontró una asociación entre la exposición frecuente a días con índice de calor de 39.4 °C o más y una mayor incidencia de demencia. El riesgo fue más alto en el grupo con mayor exposición; los investigadores no observaron una relación significativa con temperaturas menos extremas.

El vínculo persistió al ampliar el periodo de exposición y al excluir a participantes del sur de Estados Unidos. Sin embargo, el estudio fue observacional y no demuestra que el calor cause demencia.

El estudio, publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia, resalta que los barrios vulnerables podrían afrontar riesgos mayores. Entre las personas con mayor exposición al calor peligroso, la asociación fue más marcada en vecindarios con mayor vulnerabilidad social y menor presencia estimada de aire acondicionado central. Factores individuales como educación, riqueza y vivir solo no modificaron significativamente los resultados.

Los datos sugieren que las condiciones del entorno podrían influir en la vulnerabilidad al calor. No obstante, el estudio midió la disponibilidad estimada de aire acondicionado en los barrios, no su uso ni el acceso de cada hogar.

Medidas locales de adaptación

Los autores plantean priorizar a las comunidades con menos recursos y mejorar la protección frente al calor mediante viviendas mejor aisladas, techos reflectantes y acceso a espacios frescos. También recomiendan medidas prácticas, como mantenerse hidratado y limitar las actividades al aire libre durante episodios extremos.

Límites del estudio

La exposición se estimó según el lugar de residencia, sin medir la temperatura dentro de las viviendas. Además, la demencia se identificó mediante evaluaciones y encuestas, no mediante diagnósticos clínicos. Los mecanismos biológicos propuestos siguen siendo hipótesis y requieren más investigación.

Afectación del calor extremo al organismo

El calor extremo sobrecarga la capacidad del cuerpo para mantener su temperatura interna. Cuando el sudor y la vasodilatación no bastan para enfriarse, aparecen desde molestias leves hasta una emergencia médica potencialmente mortal.

¿Qué ocurre en el organismo?

Sistema cardiovascular: el cuerpo envía más sangre a la piel para disipar calor; esto baja la presión arterial y obliga al corazón a trabajar más, lo que puede desencadenar mareos, desmayos o complicaciones cardíacas.

Pérdida de líquidos y sales: la sudoración intensa puede provocar deshidratación y alteraciones de electrolitos, causando calambres, debilidad, dolor de cabeza y náuseas.

Riñones: la deshidratación y la reducción del flujo sanguíneo pueden causar lesión renal aguda, especialmente en personas vulnerables.

Cerebro y sistema nervioso: con el sobrecalentamiento pueden aparecer confusión, alteración del estado de conciencia, convulsiones y, en casos graves, daño cerebral o coma

Órganos vitales: si la temperatura corporal sigue elevándose, puede haber fallo multiorgánico y muerte.

¿Quiénes corren más riesgo?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el calor agrava enfermedades previas —cardiovasculares, respiratorias, renales, diabetes y trastornos mentales— y afecta especialmente a adultos mayores, bebés y niños pequeños, personas con movilidad reducida, trabajadoras y trabajadores al aire libre, y quienes toman ciertos medicamentos.

También puede deteriorar el sueño, la concentración, el tiempo de reacción y el rendimiento diario; las olas de calor prolongadas se asocian con irritabilidad, ansiedad o depresión y dificultades cognitivas.

Señales de alarma

Busca atención médica urgente si hay confusión, desmayo, convulsiones, piel muy caliente y seca o sudoración que cesa, vómitos persistentes, dificultad para respirar o temperatura corporal muy alta. El golpe de calor no debe manejarse solo en casa: requiere enfriamiento inmediato y atención profesional.

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