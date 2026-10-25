Ciudad vs campo: tu entorno influye en el riesgo de padecer demencia

Un estudio sueco, publicado en Alzheimer’s & Dementia, que siguió durante 16 años a 2,993 adultos mayores, encontró que quienes vivían con más vegetación a menos de 110 metros de casa tenían un riesgo de demencia un 20% menor. De los participantes, 477 desarrollaron la enfermedad.

Los investigadores de la Universidad de Estocolmo y del Instituto Karolinska midieron la vegetación alrededor de cada vivienda mediante imágenes satelitales y evaluaron la salud cognitiva de los participantes. Aunque observaron asociaciones en distintas distancias, el vínculo más fuerte apareció en el radio más cercano al hogar y fue mayor entre las mujeres.

“Los resultados del estudio señalan que los espacios verdes en el entorno inmediato del hogar son un factor que favorece la resiliencia cerebral en el envejecimiento, y la importancia de priorizar estos espacios en la planificación urbana y residencial”, declaró a Newsweek Cecilia Stenfors, profesora asociada de psicología de la Universidad de Estocolmo y primera autora del estudio.

La naturaleza puede favorecer la salud cerebral

Los espacios verdes pueden promover la actividad física, el contacto social y el tiempo al aire libre, además de contribuir al descanso y reducir la exposición al ruido, la contaminación y el calor.

Los investigadores señalaron que estos factores podrían apoyar el bienestar durante el envejecimiento.

Stenfors señaló que, incluso “en estudios anteriores, descubrimos que los espacios verdes en el entorno residencial inmediato estaban asociados con un mejor sueño, una mejor salud mental según los propios informes de los pacientes y una menor compra de medicamentos antidepresivos con receta”.

Se muestra una asociación, no una relación causal

Los autores advierten que los resultados no prueban que la vegetación prevenga la demencia. Aun así, plantean que conservar espacios verdes cerca de las viviendas podría ser una consideración relevante para la planificación urbana y residencial.

Campo vs. ciudad con relación a la salud

Cada entorno ofrece ventajas y riesgos distintos, y el resultado depende sobre todo del acceso a servicios, la contaminación, la vivienda, los ingresos y la red social.

Ventajas del campo:

Menor exposición habitual al tráfico, al ruido y a la contaminación atmosférica urbana, lo que puede favorecer la salud respiratoria y el descanso.

Más contacto con espacios verdes y naturaleza, asociado con menos estrés y mejor recuperación frente a las demandas cotidianas.

Posibilidad de alimentación más fresca, actividad física al aire libre y ritmos de sueño más alineados con la luz natural.

En algunos análisis, las zonas rurales muestran menor mortalidad general que grandes ciudades, aunque la evidencia no permite atribuirlo solo al lugar de residencia.

Ventajas de la ciudad:

Mayor cercanía a hospitales, especialistas, urgencias, salud mental, educación y servicios sociales; esto facilita la prevención y la detección temprana de problemas.

Más oportunidades laborales, culturales y de movilidad, que pueden mejorar ingresos, autonomía y bienestar.

En ciertos estudios, quienes viven en ciudades tienen menor obesidad, menor riesgo de suicidio y menos probabilidad de morir en accidentes, posiblemente por mayor acceso a servicios y menor dependencia del automóvil.

El campo suele aportar más naturaleza, calma y aire limpio; la ciudad aporta más servicios, oportunidades y acceso sanitario.

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