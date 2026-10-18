La temperatura de tu habitación podría estar poniendo tu corazón en grave peligro

Cuando nos acostamos, el cuerpo inicia un proceso silencioso: la temperatura corporal baja unas décimas, la frecuencia cardíaca se ralentiza y la presión arterial desciende entre un 10% y un 20%. Es lo que los cardiólogos llaman dipping nocturno, y funciona como un mantenimiento diario del corazón y los vasos sanguíneos.

El problema surge cuando el dormitorio lo impide.

El calor: un corazón que no puede enfriarse

Para conciliar el sueño, el organismo necesita liberar calor. Si la habitación es demasiado cálida, el cuerpo dilata los vasos sanguíneos de la piel y aumenta la sudoración, y el corazón debe latir más rápido para bombear sangre hacia la superficie y disipar el calor.

Las consecuencias están bien documentadas en la literatura científica:

Sueño fragmentado y menos profundo. Las noches calurosas reducen el sueño profundo y el REM, las fases en las que la presión arterial y el ritmo cardíaco bajan con más intensidad.

Las noches calurosas reducen el sueño profundo y el REM, las fases en las que la presión arterial y el ritmo cardíaco bajan con más intensidad. Mayor carga cardiovascular. Distintos estudios epidemiológicos asocian las olas de calor y las llamadas «noches tropicales» (con mínimas por encima de 20 °C) con un aumento de ingresos y muertes por causas cardiovasculares, sobre todo en mayores y personas con enfermedades previas.

Distintos estudios epidemiológicos asocian las olas de calor y las llamadas «noches tropicales» (con mínimas por encima de 20 °C) con un aumento de ingresos y muertes por causas cardiovasculares, sobre todo en mayores y personas con enfermedades previas. Deshidratación nocturna. La sudoración espesa la sangre levemente y puede alterar el equilibrio de electrolitos, algo que importa a quienes toman diuréticos o antihipertensivos.

El frío: otra amenaza menos evidente

Dormir en una habitación demasiado fría también tiene un coste. El frío provoca vasoconstricción: los vasos se estrechan para conservar calor, lo que eleva la resistencia que debe vencer el corazón y, con ella, la presión arterial.

Esto explica en parte por qué los infartos y los ictus aumentan en invierno. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado mantener las viviendas por encima de unos 18 °C por motivos de salud, y señala que las temperaturas interiores bajas se asocian con presión arterial más alta, especialmente en población vulnerable.

¿Cuál es la temperatura ideal?

La mayoría de las guías de higiene del sueño sitúan el rango óptimo del dormitorio entre 15 y 19 °C, con matices:

Adultos sanos: alrededor de 16-19 °C.

alrededor de 16-19 °C. Personas mayores, con hipertensión o enfermedad cardíaca: conviene evitar los extremos. Es preferible quedarse en el tramo alto del rango en invierno y no superar los 24-25 °C en verano.

conviene evitar los extremos. Es preferible quedarse en el tramo alto del rango en invierno y no superar los 24-25 °C en verano. Bebés y niños: recomendaciones propias, en torno a 18-20 °C, según su pediatra.

Lo que dice la ciencia

Un estudio de la Universidad de Griffith (Australia), publicado en la revista BMC Medicine, observó que los mayores de 65 años mostraban menos señales de estrés cardíaco cuando su dormitorio se mantenía en torno a 24 °C (75 °F) durante la noche. Los participantes siguieron su rutina habitual: fue un estudio «de vida libre», sin laboratorios ni clínicas del sueño.

El investigador principal, Fergus O’Connor, explicó a Fox News Digital el mecanismo con una idea sencilla: la respuesta fisiológica normal del cuerpo ante el calor es acelerar el pulso. Y lo conectó con el contexto climático: advirtió que “el cambio climático está aumentando la frecuencia de las noches calurosas”, lo que podría afectar por sí solo a la morbilidad y mortalidad cardiovasculares al alterar el sueño y la recuperación del sistema nervioso autónomo.

Otro análisis midió la frecuencia cardíaca y su variabilidad (HRV) durante el sueño, con sensores que registraban la temperatura del dormitorio cada 10 minutos. Sumó 14,179 horas de datos nocturnos, con una temperatura mediana de 25.9 °C. A mayor temperatura, aumentaba la probabilidad de una caída clínicamente relevante de la HRV, y el pulso nocturno tendía a subir.

¿Quiénes están más expuestos?

El riesgo no es igual para todos. Los grupos más vulnerables son las personas mayores, quienes padecen hipertensión, insuficiencia cardíaca, arritmias o diabetes, y quienes toman medicación que afecta a la regulación de la temperatura o la hidratación.

También influyen las viviendas mal aisladas y la pobreza energética, que impiden controlar la temperatura en ambos extremos.

¿Qué puedes hacer de noche?

Ventila antes de dormir y, en verano, deja correr el aire fresco de la noche. Usa ropa de cama transpirable (algodón, lino) y capas fáciles de quitar o añadir. Evita el ejercicio intenso y las comidas copiosas en las últimas horas del día, porque elevan la temperatura corporal. Mantente hidratado durante la tarde, sin excederte justo antes de acostarte. Programa el termostato o el aire acondicionado para que no baje de forma brusca ni deje la habitación helada de madrugada. Un termómetro de habitación cuesta poco y evita guiarse solo por la sensación.

Una precisión innecesaria

Conviene huir del alarmismo: la temperatura del dormitorio no es por sí sola una causa directa de infarto en una persona sana. Es un factor de riesgo modificable que se suma a otros, como la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo o la apnea del sueño. Lo que la ciencia sí respalda es que un entorno térmico inadecuado añade estrés al sistema cardiovascular, y que corregirlo es una de las medidas más sencillas y baratas a nuestro alcance.

Si padeces una enfermedad cardíaca o tomas medicación para el corazón, consulta con tu médico qué rango de temperatura es el más conveniente en tu caso.

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