Uno de cada seis adolescentes presenta síntomas de ansiedad

Un análisis de datos de más de 15,000 jóvenes de 12 a 20 años realizado por investigadores de la Universidad de Connecticut estimó que uno de cada seis tenía síntomas de ansiedad moderados o graves. El estudio, publicado en JAMA Pediatrics, utilizó datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Salud de 2024.

Entre quienes reportaron ansiedad grave, casi dos tercios también cumplían criterios de depresión grave; casi la mitad mencionó pensamientos suicidas y cerca de un tercio, abuso de sustancias.

Greg Rhee, doctor en Filosofía, autor del estudio y profesor del Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Connecticut, acota que este año es el primero en que se añadieron preguntas sobre la ansiedad a la encuesta nacional, lo que proporciona a los funcionarios de salud pública una “nueva base de referencia nacional”.

“Podremos hacer un seguimiento de las tendencias de ansiedad entre los adolescentes a lo largo del tiempo, detectar nuevas desigualdades a medida que surjan y medir si los esfuerzos para mejorar el acceso al tratamiento están dando resultado”, declaró Rhee a ABC News.

Cuando interfiere con la vida diaria

El nerviosismo ante exámenes, cambios de entorno o dificultades sociales puede ser normal. Según la Academia Estadounidense de Pediatría, es motivo de preocupación cuando los síntomas afectan las actividades cotidianas.

Las señales pueden incluir irritabilidad, problemas de concentración, miedos recurrentes, timidez extrema, aislamiento, caída en las calificaciones o rechazo a asistir a la escuela.

Las adolescentes tuvieron casi el doble de probabilidades que los varones de presentar síntomas graves. Los especialistas también señalan que el uso excesivo de redes sociales se ha vinculado con mayores niveles de ansiedad y soledad.

Falta de atención

A todo esto, casi la mitad de los adolescentes con síntomas graves dijo que no había buscado atención durante el año anterior.

Los varones, los adolescentes negros y quienes no tenían seguro médico fueron más propensos a no buscar ayuda. Entre las posibles barreras figuran el estigma, la escasez de especialistas, los costos y el acceso limitado a servicios culturalmente adecuados.

Los médicos recomiendan crear un espacio seguro para hablar, modelar estrategias saludables para afrontar el estrés, cuidar el sueño y practicar técnicas como la respiración profunda. También aconsejan plantear cualquier inquietud durante los controles pediátricos anuales.

Es de suma importancia que, si un adolescente expresa pensamientos suicidas, en Estados Unidos se puede llamar o enviar un mensaje al 988, disponible las 24 horas.

Redes sociales y su relación con la ansiedad

Otros estudios sugieren que las redes sociales pueden asociarse con más ansiedad, pero la relación no depende solo de las horas de uso. El tipo de contenido, la forma de usarlas (pasiva o activa), el propósito y la vulnerabilidad individual suelen ser al menos tan importantes como el tiempo total.

Existen correlaciones entre un uso elevado o problemático de redes sociales y síntomas de ansiedad, depresión y estrés, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, correlación no prueba causalidad: una persona ansiosa puede usar más las redes para buscar distracción o apoyo, y ese mayor uso puede a su vez empeorar el malestar.

El tiempo importa, pero no es todo. Más tiempo de exposición se relaciona con peores indicadores de salud mental en varios estudios y metaanálisis. Aun así, el efecto no es automático ni lineal: no todo uso prolongado es dañino, y el tiempo puede ser un marcador de un uso más compulsivo, nocturno, comparativo o evitativo.

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