Encuesta sobre comportamientos de riesgo: jóvenes estadounidenses se interesan más en su nutrición que en el sexo y las drogas

Una encuesta de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre comportamientos de riesgo juvenil mostró avances en varios indicadores de salud durante 2025. Se registró que el 58% de los estudiantes de secundaria participó en equipos deportivos, frente al 52% registrado en 2023.

El informe también señaló un aumento en el consumo diario de frutas y verduras y en la ingesta de agua al menos tres veces al día. Los resultados coinciden con las prioridades de la iniciativa “Make America Healthy Again”, impulsada por el presidente Donald Trump y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Recordemos que Kennedy restableció la prueba presidencial de aptitud física en las escuelas públicas y publicó nuevas directrices alimentarias que recomiendan limitar los productos ultraprocesados. La administración sostiene que la mala alimentación y el sedentarismo contribuyen al aumento de enfermedades crónicas entre los menores.

La salud mental mejora

Los estudiantes reportaron menos sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, peor salud mental e ideas suicidas que en 2023. Entre las adolescentes, la proporción que declaró sentirse persistentemente triste o desesperanzada cayó del 53% en 2023 al 43% en 2025, tras alcanzar el 57% en 2021.

El informe presentó principalmente tendencias generales y no desarrolló diferencias específicas entre grupos demográficos. Especialistas advirtieron que los avances podrían no beneficiar por igual a todos los adolescentes, incluidos los jóvenes LGBTQ+, que enfrentan mayores riesgos de problemas de salud mental y pensamientos suicidas.

La encuesta de 2025 incluyó nuevamente una pregunta sobre identidad transgénero. Sin embargo, el informe no destacó esos resultados, una omisión que generó críticas entre investigadores.

“El objetivo de este informe era ofrecer una visión general de alto nivel sobre los comportamientos de salud de los jóvenes y que fuera aplicable a las comunidades y escuelas de todo el país”, declaró Mike Underwood, director interino de la División de Salud Adolescente y Escolar de los CDC, en una rueda de prensa.

Redes sociales mantienen presencia constante

Cerca de uno de cada tres estudiantes afirmó utilizar las redes sociales al menos una vez por hora. El porcentaje se mantuvo estable en comparación con años anteriores.

Expertos señalaron que reducir el tiempo frente a las pantallas podría facilitar la actividad física y mejorar otros hábitos relacionados con el bienestar. También destacaron que una alimentación adecuada y mayor ejercicio pueden contribuir a la salud mental.

“Cuanto más logremos que los niños dejen de usar sus teléfonos, más podrán salir y ser más activos”, dijo Dr. Aaron Reliford, director clínico del Centro de Estudios Infantiles de NYU Langone. “Y eso, sumado a una nutrición adecuada, sin duda puede beneficiar la salud mental en general”, recogió NBC News.

Acceso a alimentos saludables queda fuera del foco

Investigadores indicaron que el informe no abordó suficientemente los factores económicos y sociales que condicionan la alimentación de los adolescentes. Entre ellos se encuentran la cercanía de los supermercados, el costo de los alimentos frescos y las diferencias de acceso entre comunidades.

Aunque los datos muestran mejoras en las conductas alimentarias, los especialistas sostienen que los resultados deben analizarse junto con las condiciones en las que viven los estudiantes.

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