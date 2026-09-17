El secreto de Japón: hábitos, dieta y atención médica para vivir hasta los 100 años

Japón registra por primera vez más de 100,000 personas de 100 años o más. La cifra confirma el avance de la longevidad, pero también expone el envejecimiento sostenido y la reducción de la población japonesa.

El país nipón cuenta con 107,677 centenarios, unos 7,914 más que en 2005. Las mujeres representan casi el 88% del total. Fuyo Kishimoto, de 114 años, es reconocida como la mujer japonesa más longeva, mientras que Hikaru Kato, de 112 años, es el hombre de mayor edad.

En 1963, Japón tenía apenas 153 personas centenarias. El número superó las 1,000 en 1981 y las 10,000 en 1998, antes de alcanzar el récord actual. El Gobierno atribuye la longevidad a los avances médicos, la alimentación equilibrada y los hábitos saludables.

Estas cifras se presentan a propósito de que el 15 de septiembre se conmemoró el Día del Respeto a las Personas Mayores.

“Me complace enormemente que muchas personas estén viviendo vidas largas, saludables y activas”, declaró el ministro de Sanidad, Kenichiro Ueno, a los periodistas, citando los avances en la tecnología médica, un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada como factores que contribuyen a ello, reseña Associated Press (AP).

Longevidad y desplome de los nacimientos

Pero como nada es perfecto, estas cifras de longevidad están a la par del desplome de los nacimientos. El aumento de la población mayor ocurre en paralelo con una natalidad en mínimos históricos. La tasa de fecundidad cayó a 1.14 hijos por mujer en 2025, muy por debajo del nivel de 2.1 necesario para mantener estable la población.

Más del 20% de los hombres y mujeres solteros de entre 18 y 34 años afirma que no tiene intención de casarse. Casi la mitad tampoco percibe beneficios en el matrimonio. Entre las principales preocupaciones figuran el costo de criar y educar a los hijos, además de la carga física y mental para los padres trabajadores.

El reto de sostener una sociedad envejecida

El ministro de Sanidad, Kenichiro Ueno, destacó la necesidad de preservar un sistema de seguridad social sostenible. Las autoridades buscan responder a las dificultades económicas y laborales que desalientan la formación de familias, mientras intentan contener la caída demográfica.

Japón tenía 126 millones de habitantes en el censo de 2020, y casi el 30% superaba los 65 años. Las proyecciones oficiales indican que la población podría caer a 87 millones en 2070, cuando cerca del 40% de los habitantes tendría 65 años o más.

El secreto nipón

El “secreto” de la longevidad japonesa no es uno solo: es la combinación de dieta, actividad cotidiana, prevención médica y hábitos sociales que se refuerzan entre sí. Hoy Japón sigue entre los países con mayor esperanza de vida, con 87.33 años para mujeres y 81.35 para hombres en sus tablas oficiales de 2025.

Dieta. La alimentación japonesa suele asociarse con bajo índice de obesidad, más pescado, verduras y porciones moderadas, además de campañas históricas para reducir la sal. También influye que muchas personas se mantienen activas en la vida diaria, caminando, usando transporte público y practicando rutinas comunitarias como el radio taiso.

Sistema de salud. Otro factor clave es la cobertura universal y el enfoque preventivo del sistema japonés, que facilita acceso relativamente amplio a atención y detección temprana. Varios análisis recientes atribuyen parte de la longevidad a menores muertes por enfermedades cardiovasculares, cáncer y COVID-19 en los últimos años.

Vida social. La longevidad en Japón también tiene una dimensión social: rutinas compartidas, sentido de comunidad y participación regular en actividades físicas o de barrio ayudan a sostener hábitos saludables. Además, el concepto de ikigai ?tener propósito y cosas que valen la pena hacer? aparece con frecuencia en explicaciones culturales sobre envejecimiento saludable.

En una frase. La clave japonesa no es “un alimento milagroso”, sino un estilo de vida que favorece comer mejor, moverse más, atenderse antes y envejecer con vínculos sociales fuertes.

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