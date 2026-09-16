¿Te truenan las rodillas y las manos? Cuida tus articulaciones y estarán sanas por más tiempo

Subir una escalera y escuchar un chasquido en la rodilla. Cerrar el puño y sentir cómo “crujen” los nudillos. Para millones de personas, estos sonidos son parte de la rutina diaria y, la mayoría de las veces, no representan ninguna alarma. Sin embargo, especialistas coinciden en que el verdadero problema no es el ruido en sí, sino lo que hacemos —o dejamos de hacer— para mantener nuestras articulaciones en buen estado con el paso de los años.

El sonido que producen las articulaciones al moverse tiene, en la mayoría de los casos, una explicación sencilla: dentro de ellas existe un líquido llamado sinovial que actúa como lubricante. Cuando una articulación se estira o se dobla, pequeñas burbujas de gas —principalmente nitrógeno— se forman y estallan dentro de ese líquido, generando el característico chasquido. Este fenómeno, conocido como cavitación, es completamente normal y no está asociado a un daño físico cuando ocurre de manera ocasional y sin dolor.

El panorama cambia cuando el crujido viene acompañado de molestias, hinchazón, rigidez o pérdida de movilidad. En esos casos, el sonido puede ser señal de desgaste del cartílago, fricción entre los huesos o el inicio de procesos como la artrosis, una condición que afecta a buena parte de la población adulta mayor y que, según diversos estudios, comienza a manifestarse incluso antes de los 40 años en personas con hábitos de vida sedentarios o con sobrepeso.

El cartílago no se regenera fácilmente

A diferencia de otros tejidos del cuerpo, el cartílago articular tiene una capacidad de regeneración muy limitada. Una vez que se desgasta de forma significativa, es difícil recuperarlo por completo. Por eso, los especialistas en ortopedia y reumatología insisten en que la prevención es la herramienta más eficaz: cuidar las articulaciones desde etapas tempranas de la vida reduce de forma considerable el riesgo de sufrir dolor crónico, limitaciones de movimiento o la necesidad de intervenciones quirúrgicas en el futuro, como una prótesis de rodilla o cadera.

Hábitos que protegen las articulaciones

Diversas guías médicas y de salud pública, recogidas por fuentes como Clínica Mayo y Cleveland Clinic, coinciden en una serie de recomendaciones básicas para mantener las articulaciones sanas por más tiempo:

Mantener un peso adecuado. Cada kilo de más incrementa la carga que soportan rodillas y caderas al caminar, subir escaleras o correr, acelerando el desgaste del cartílago.

Cada kilo de más incrementa la carga que soportan rodillas y caderas al caminar, subir escaleras o correr, acelerando el desgaste del cartílago. Hacer ejercicio de forma regular. El movimiento estimula la producción de líquido sinovial y fortalece los músculos que rodean las articulaciones, brindándoles mayor estabilidad. Actividades de bajo impacto como la natación, el ciclismo o caminar son especialmente recomendadas.

El movimiento estimula la producción de líquido sinovial y fortalece los músculos que rodean las articulaciones, brindándoles mayor estabilidad. Actividades de bajo impacto como la natación, el ciclismo o caminar son especialmente recomendadas. Fortalecer la musculatura. Unos músculos fuertes actúan como amortiguadores naturales, disminuyendo la presión directa sobre huesos y cartílagos.

Unos músculos fuertes actúan como amortiguadores naturales, disminuyendo la presión directa sobre huesos y cartílagos. Cuidar la postura. Adoptar posturas correctas al sentarse, cargar peso o dormir evita tensiones innecesarias en columna, rodillas y manos.

Adoptar posturas correctas al sentarse, cargar peso o dormir evita tensiones innecesarias en columna, rodillas y manos. Evitar movimientos repetitivos sin descanso. Quienes trabajan largas horas frente a una computadora o realizan tareas manuales repetitivas deben hacer pausas activas para prevenir la sobrecarga en muñecas y dedos.

Quienes trabajan largas horas frente a una computadora o realizan tareas manuales repetitivas deben hacer pausas activas para prevenir la sobrecarga en muñecas y dedos. Cuidar la alimentación. Una dieta rica en calcio, vitamina D, omega-3 y antioxidantes contribuye a la salud ósea y articular, además de ayudar a controlar la inflamación.

Una dieta rica en calcio, vitamina D, omega-3 y antioxidantes contribuye a la salud ósea y articular, además de ayudar a controlar la inflamación. Mantenerse hidratado. El agua es un componente esencial del líquido sinovial, por lo que una buena hidratación favorece la lubricación de las articulaciones.

¿Cuándo consultar a un especialista?

Los expertos recuerdan que no todo crujido articular requiere atención médica, pero sí es momento de acudir a un profesional cuando el sonido se acompaña de dolor persistente, inflamación visible, calor en la zona, rigidez matutina prolongada o dificultad para realizar movimientos cotidianos.

Un diagnóstico oportuno permite identificar a tiempo condiciones como artrosis, artritis reumatoide o lesiones en meniscos y ligamentos, y aplicar tratamientos que retrasen su progresión.

Una inversión a largo plazo

Cuidar las articulaciones no es una preocupación exclusiva de personas mayores. Los especialistas subrayan que los hábitos adoptados en la juventud y la adultez temprana determinan en gran medida la calidad de vida articular en etapas posteriores.

Mantenerse activo, controlar el peso corporal y prestar atención a las señales que envía el cuerpo son, hasta hoy, las estrategias más efectivas —y accesibles— para que rodillas, manos y el resto de las articulaciones sigan acompañándonos, sin dolor, durante muchos años más.

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