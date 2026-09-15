Un diagnóstico le cambió la vida: recibió 11 años de quimioterapia sin tener cáncer

Becky Jones relató que cuando tenía 21 años recibió el diagnóstico de un glioblastoma terminal. Durante más de una década tomó temozolomida, pese a que las pruebas no mostraban un tumor y las guías médicas recomiendan un tratamiento de aproximadamente seis meses.

Contó a BBC Mundo que poco antes del diagnóstico había conocido a su pareja y soñaba con hacer carrera en la policía, pero, de repente, el futuro se le presentó sombrío. Resultado del tratamiento de años, tuvo efectos secundarios y muchas restricciones.

La quimioterapia le provocó náuseas, fatiga, úlceras bucales y dolores estomacales. Jones también tuvo que limitar su vida social, interrumpir sus planes profesionales y afrontar advertencias sobre su fertilidad y su capacidad para conducir.

La revisión que reveló el error

En 2025, un análisis independiente concluyó que Jones no tenía cáncer cerebral, sino una desmielinización tumefactiva: una inflamación que podría haberse tratado con esteroides. La paciente sostiene que el tratamiento innecesario le afectó durante la mayor parte de su vida adulta.

Becky recuerda que, siendo aún joven, el profesor Ian Brown, un médico del Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra, le dijo que tendría que tomar el fármaco de quimioterapia temozolomida (TMZ) durante el resto de su vida, incluso contradiciendo las directrices que recomiendan seis ciclos en un período de seis meses.

Cuando ella le preguntó por qué las múltiples exploraciones parecían no mostrar evidencia de un tumor, el médico especialista le dijo que no se podían ver “a simple vista”.

“Nunca tuve un tumor cerebral. Me diagnosticaron erróneamente y he pasado por todo este tratamiento durante la mayor parte de mi vida adulta, sin motivo alguno”, aseguró. “Básicamente, me ha arruinado la vida”, confesó a la BBC.

Cuestionan tratamientos prolongados

Jones forma parte de un grupo de más de 40 pacientes que emprendieron acciones legales contra la Fundación de los Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire. Otros pacientes aseguran haber recibido temozolomida durante años y relacionan el tratamiento con problemas graves, incluida infertilidad y leucemia.

Las conclusiones preliminares del Real Colegio de Médicos indicaron que varios tratamientos se prolongaron con poca o ninguna evidencia de beneficio. De los 20 casos revisados, 15 fueron considerados insatisfactorios en términos generales.

El hospital anuncia nuevas investigaciones

El informe cuestionó la falta de controles, la documentación insuficiente de los riesgos y la escasa colaboración entre especialistas. También señaló que los equipos de farmacia no detectaron que algunos pacientes recibían quimioterapia oral durante periodos de hasta 15 años.

La Fundación declaró que implementó medidas para supervisar con mayor rigor la prescripción y el uso de temozolomida. También anunció una revisión independiente de sus procesos internos para que el personal pueda denunciar posibles errores o irregularidades.

Desmielinización tumefactiva y un glioblastoma

La desmielinización tumefactiva (una variante atípica de enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple) y el glioblastoma (un tumor cerebral maligno de alto grado) pueden parecerse en las imágenes porque ambas producen lesiones grandes con efecto de masa y captación de contraste.

Sin embargo, existen patrones característicos en la resonancia magnética (RM), hallazgos en pruebas avanzadas y, sobre todo, en la biopsia que permiten diferenciarlas con alta certeza.

Riesgos del uso prolongado de temozolomida

El uso prolongado de temozolomida en una persona que no tiene una indicación oncológica clara puede causar toxicidad grave sin ofrecer un beneficio esperado. Los riesgos más concretos son:

Supresión de la médula ósea: disminución de neutrófilos, linfocitos, plaquetas y glóbulos rojos. Puede provocar infecciones graves, fiebre neutropénica, anemia, moretones o hemorragias. En casos excepcionales puede aparecer pancitopenia prolongada o anemia aplásica, incluso mortal.

disminución de neutrófilos, linfocitos, plaquetas y glóbulos rojos. Puede provocar infecciones graves, fiebre neutropénica, anemia, moretones o hemorragias. En casos excepcionales puede aparecer pancitopenia prolongada o anemia aplásica, incluso mortal. Infecciones oportunistas: la inmunosupresión puede favorecer neumonía por Pneumocystis jirovecii, sepsis, candidiasis, reactivación de hepatitis B o citomegalovirus y, raramente, meningoencefalitis herpética. El riesgo aumenta con tratamientos largos y con corticoides como dexametasona.

la inmunosupresión puede favorecer neumonía por Pneumocystis jirovecii, sepsis, candidiasis, reactivación de hepatitis B o citomegalovirus y, raramente, meningoencefalitis herpética. El riesgo aumenta con tratamientos largos y con corticoides como dexametasona. Daño hepático: elevación de enzimas, hepatitis, colestasis e insuficiencia hepática; se han notificado casos mortales. La toxicidad puede aparecer incluso semanas después de iniciar o suspender el tratamiento.

elevación de enzimas, hepatitis, colestasis e insuficiencia hepática; se han notificado casos mortales. La toxicidad puede aparecer incluso semanas después de iniciar o suspender el tratamiento. Síntomas digestivos y deterioro general: náuseas, vómitos, estreñimiento, pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga y deshidratación. Estos efectos pueden requerir antieméticos, líquidos intravenosos u hospitalización.

náuseas, vómitos, estreñimiento, pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga y deshidratación. Estos efectos pueden requerir antieméticos, líquidos intravenosos u hospitalización. Alteraciones neurológicas y funcionales: cefalea, mareos, somnolencia, confusión, problemas de memoria o concentración, alteraciones del equilibrio, neuropatía y convulsiones.

cefalea, mareos, somnolencia, confusión, problemas de memoria o concentración, alteraciones del equilibrio, neuropatía y convulsiones. Toxicidad pulmonar rara: neumonitis, fibrosis pulmonar o insuficiencia respiratoria.

neumonitis, fibrosis pulmonar o insuficiencia respiratoria. Riesgo reproductivo: puede causar daño genético e infertilidad masculina potencialmente permanente; se recomienda conservar esperma antes del tratamiento y evitar engendrar un hijo durante el tratamiento y hasta 6 meses después. También puede causar daño fetal, por lo que no debe utilizarse durante el embarazo salvo una indicación médica muy justificada.

puede causar daño genético e infertilidad masculina potencialmente permanente; se recomienda conservar esperma antes del tratamiento y evitar engendrar un hijo durante el tratamiento y hasta 6 meses después. También puede causar daño fetal, por lo que no debe utilizarse durante el embarazo salvo una indicación médica muy justificada. Cánceres secundarios a largo plazo: se han comunicado, aunque muy raramente, síndrome mielodisplásico y neoplasias secundarias, incluida leucemia mieloide.

se han comunicado, aunque muy raramente, síndrome mielodisplásico y neoplasias secundarias, incluida leucemia mieloide. Reacciones cutáneas graves: raramente síndrome de Stevens‑Johnson, necrólisis epidérmica tóxica o DRESS.

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