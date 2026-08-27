FDA aprueba un fármaco innovador contra el cáncer de páncreas

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el uso de daraxonrasib, un fármaco diseñado para el tratamiento del cáncer de páncreas metastásico. Este medicamento, que se comercializará bajo la marca Rasonque, promete mejorar la supervivencia de los pacientes. Un suministro para un mes costará aproximadamente $39,800 dólares, según anunció la compañía.

Los resultados de un ensayo clínico de fase avanzada mostraron que la mediana de supervivencia de los pacientes tratados con daraxonrasib se duplicó, alcanzando más de 13 meses.

En contraste, los pacientes que recibieron quimioterapia estándar tuvieron una mediana de supervivencia de aproximadamente 6.7 meses.

Importancia del tratamiento

El doctor Brian Wolpin, director del Centro de Investigación del Cáncer de Páncreas de la Familia Hale, declaró a ABC News que la aprobación representa un avance crucial y ofrece esperanza a los pacientes. El fármaco atacará el gen KRAS, involucrado en el crecimiento tumoral.

“Esta es una de las aprobaciones más esperadas que se me ocurren”, dijo el doctor Andrew Coveler, del Centro Oncológico Fred Hutch. “Este medicamento no es una cura, pero sí una mejora significativa”.

Adenocarcinoma pancreático

El 95% de los cánceres de páncreas exocrinos son adenocarcinomas pancreáticos, que, aunque representan solo el 3.2% de todos los diagnósticos de cáncer, generan una alta tasa de mortalidad.

La detección tardía y la agresividad de la enfermedad son factores críticos que han hecho que las opciones de tratamiento sean limitadas.

Proceso acelerado de aprobación

La FDA había otorgado previamente al daraxonrasib la designación de “terapia Innovadora” y aceleró su revisión, reduciendo el tiempo de evaluación de 12 a 10 meses. Esta decisión evidencia el compromiso de la FDA en abordar necesidades médicas no cubiertas en el tratamiento del cáncer.

Testimonios recogidos entre los participantes del ensayo clínico indican que daraxonrasib ha restaurado la esperanza en sus pronósticos. Pacientes reportaron reducciones significativas en sus tumores después de iniciar el tratamiento.

Recuerda Associated Press (AP) que el fármaco captó la atención pública a principios de este año cuando el exsenador Ben Sasse, republicano por Nebraska, describió en el programa “60 Minutes” de la CBS cómo había experimentado menos dolor al tomarlo.

Los expertos sugieren que los avances logrados con daraxonrasib podrían sentar un precedente para el desarrollo de terapias dirigidas a otros tipos de cáncer con necesidades críticas de tratamiento.

Cáncer de páncreas, uno de los más normales

El cáncer de páncreas es uno de los más mortales porque suele detectarse tarde, se disemina rápido y responde con dificultad a los tratamientos. En fuentes médicas recientes se describe como un cáncer con supervivencia general muy baja y una mortalidad especialmente alta.

Por qué es tan letal

Puede no dar síntomas claros en etapas tempranas.

Cuando se diagnostica, muchas veces ya está avanzado o con metástasis.

Tiene poca respuesta comparado con otros cánceres y la cirugía no siempre es posible.

Datos que lo muestran

En Estados Unidos, se estiman 67,440 casos nuevos y 51,980 muertes por cáncer de páncreas para 2025.

El Instituto Nacional del Cáncer lo describe como un cáncer con supervivencia general menor de 6% en su forma exocrina.

Otras fuentes médicas en español destacan que es uno de los tumores más agresivos y silenciosos, con alta mortalidad.

Síntomas de alerta

Los síntomas pueden incluir dolor abdominal o de espalda, pérdida de peso, ictericia, náuseas y cambios en las heces. El problema es que estos signos suelen aparecer tarde, por eso el diagnóstico precoz es difícil.

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