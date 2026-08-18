¿Qué tan efectivos son los “bolígrafos” para adelgazar?

Estados Unidos registra por primera vez en décadas una disminución de la obesidad: cerca de 7 millones de personas dejaron de ser consideradas obesas, reseñan medios de comunicación y organismos dedicados a la materia. Parte de este avance se debe a nuevos medicamentos y métodos para combatirla.

BBC Mundo apunta que detrás de este cambio están medicamentos como Wegovy y Mounjaro, tratamientos que originalmente fueron desarrollados para la diabetes y que hoy están transformando la lucha contra la obesidad.

En este sentido, los “bolígrafos” para adelgazar son altamente efectivos, logrando reducciones de peso de entre el 15% y más del 21% en tratamientos médicos continuos. Estos dispositivos inyectables, que originalmente surgieron como tratamientos para la diabetes tipo 2, han tomado auge y transformado el abordaje clínico de la obesidad al actuar directamente sobre los mecanismos metabólicos y cerebrales que regulan el apetito.

La revolución de los “bolígrafos”

Los conocidos coloquialmente como “bolígrafos” ?popularizados bajo marcas como Wegovy (semaglutida) y Mounjaro o Zepbound (tirzepatida)? no queman grasa por sí solos. Su función principal consiste en imitar hormonas naturales del cuerpo, como el GLP-1 y el GIP, que le comunican al cerebro que el estómago está lleno.

Al enlentecer la digestión y regular los picos de azúcar, los pacientes experimentan una reducción drástica de los antojos y una saciedad prolongada.

Datos de efectividad

Wegovy / Ozempic. Compuesto activo: Semaglutida. Mecanismo de acción: Agonista simple del receptor GLP-1. Pérdida de peso promedio: ~15% del peso corporal. Plazo de estudio: 68 semanas.

Mounjaro / Zepbound. Compuesto activo: Tirzepatida. Mecanismo de acción: Agonista dual (actúa en GLP-1 y GIP). Pérdida de peso promedio: ~20% a 21% del peso corporal. Plazo de estudio: 72 semanas.

Los análisis clínicos más recientes confirman que la tirzepatida ofrece resultados más potentes y rápidos debido a su acción molecular combinada de doble receptor.

Efecto rebote y costo de cronicidad

A pesar de su éxito, la comunidad médica enfatiza que estos fármacos no son una solución mágica de corto plazo. Estudios de seguimiento reflejan que la obesidad es una condición crónica; al suspender las inyecciones semanales, los pacientes recuperan el peso perdido, en el llamado “efecto rebote”, hasta cuatro veces más rápido que quienes modifican únicamente su estilo de vida.

Advierten especialista: “Se acaba el medicamento, se acaba el efecto”. Señalan que el tratamiento requiere educación nutricional, consumo de proteína y entrenamiento físico para mitigar la pérdida de masa muscular.

Pluma inyectora de insulina azul para personas con diabetes y para perder peso. Crédito: Caroline Ruda | Shutterstock

Efectos secundarios y accesibilidad

El uso de estas plumas inyectables conlleva efectos secundarios digestivos comunes como náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento severo.

Asimismo, la barrera económica sigue siendo alta, con costos mensuales que oscilan entre los 200 y 600 dólares según la dosis y la cobertura médica local. Aunque aún existen programas de bajo costo a los que algunos sectores de la población pueden aplicar.

Finalmente, los expertos insisten en evitar su uso con fines exclusivamente cosméticos y exigen una estricta supervisión médica para evaluar los antecedentes de cada paciente.

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