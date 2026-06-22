La llaman “Ozempic natural”: bebida de gelatina que se ha vuelto viral no sustituye las comidas como promueven influencers

La mezcla de agua tibia y gelatina sin sabor ha sido promocionada como un supresor del apetito accesible. Esto provoca una expansión en el estómago, enviando señales al cerebro de saciedad. Expertos advierten que la comparación entre la gelatina y medicamentos GLP-1 para bajar de peso es una exageración, tanto que ya la han denominado “Ozempic natural”, comparándola con la semaglutida.

Aunque la gelatina puede incrementar temporalmente la sensación de llenura, carece de las propiedades de quema de grasa de los fármacos prescritos. La dietista Erin Palinski-Wade, residente en Nueva Jersey, señaló a Fox News Digital que incitar a consumir esa combinación es un truco.

Explicó el mecanismo: “Una vez que la gelatina llega al estómago, el ambiente ácido ayuda a que se forme una mezcla más espesa y semigelificada que aumenta el volumen y la consistencia de lo que hay en el estómago”. Entonces sucede una expansión física que estira la pared del estómago y envía señales al cerebro de saciedad de alimentos. Incluso, la proteína de la gelatina activa una hormona intestinal que ayuda a comer más despacio, manifestó. Este aumento temporal crea una sensación que ayuda a consumir menos calorías en una comida. Pero esto no basta.

Láminas de gelatina sin sabor. Crédito: sasimoto | Shutterstock

Riesgos nutricionales

El uso excesivo de gelatina como componente dietético puede conllevar deficiencias nutricionales. Con altos niveles de proteína, no es una fuente completa y puede afectar la salud muscular.

Sin embargo, los nutricionistas sugieren consumir gelatina como apoyo antes de las comidas, diluyéndola adecuadamente. Se aconseja consultar a un médico para aquellos con condiciones específicas de salud antes de intentar esta tendencia.

Incorporar la gelatina de manera segura en la dieta

La gelatina puede incorporarse de forma segura en una dieta equilibrada si se elige sin azúcar añadida y se consume como un complemento, no como sustituto de comidas principales. En general, conviene tomarla con moderación, acompañarla de frutas, yogur, verduras y proteínas magras, y evitar que los postres de gelatina industrializados aporten demasiado azúcar o aditivos.

Una forma práctica es usarla como merienda o postre ligero: por ejemplo, una porción pequeña de gelatina sin azúcar junto con fruta fresca o yogur natural. También puede encajar tras una comida completa, siempre que el plato principal aporte suficiente proteína, fibra y micronutrientes, porque la gelatina por sí sola no reemplaza una alimentación variada.

Si buscas usarla con fines de control de peso, es mejor verla como una opción baja en calorías dentro de un plan equilibrado, no como una “dieta de gelatina” prolongada. Además, si tienes diabetes, problemas digestivos o una condición médica específica, lo más prudente es revisar su consumo con un profesional de salud.

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