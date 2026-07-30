Fin de subsidios en medicamentos de Medicare: aumentarán los costos

La administración de Donald Trump planea culminar a final de año los subsidios de medicamentos para los beneficiarios de Medicare, parte D, que ayuda a los adultos mayores a pagar sus fármacos recetados. Esto podría resultar en un aumento significativo de los costos mensuales para este segmento de la población, incrementando la prima base de $38.99 dólares a $41.33 dólares en 2027, lo que representa un incremento aproximado del 6%.

Efectivamente, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han indicado que la eliminación anticipada de los subsidios podría llevar a aumentos en las primas de la cobertura de medicamentos recetados. Aunque la ley establece un límite en el aumento anual de las primas hasta 2029, los cambios actuales podrían causar preocupación entre los beneficiarios.

La Parte D de Medicare es utilizada por decenas de millones de beneficiarios mayores o discapacitados.

Debate político y reacciones

La decisión de acabar con estos subsidios genera un nuevo debate sobre el costo de la atención médica justo antes de las elecciones de mitad de mandato. Los votantes están cada vez más preocupados por el costo de la vida, y esta medida puede afectar su percepción de las políticas republicanas.

Recuerda El Financiero, que en 2025, los republicanos del Congreso rechazaron los intentos de extender los subsidios que habían abaratado considerablemente los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible para millones de personas, beneficiando además a las aseguradoras privadas.

A pesar de las alarmas sobre los costos, un funcionario de la administración asegura que la mayoría de los estadounidenses mayores no experimentarán aumentos en las primas.

“Estamos estabilizando el mercado, por lo que este rescate ya no es necesario”, escribió Mehmet, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid Oz en una publicación en X. “Las primas subirán menos de 10 dólares para la mayoría de los beneficiarios de Medicare, y muchos incluso verán primas más bajas”, reza el comunicado, que replicó ABC7.

“Todos los beneficiarios de Medicare siguen teniendo acceso a planes de bajo costo, y continuaremos reduciendo los precios de los medicamentos recetados para todos los pacientes estadounidenses, desde más acuerdos de nación más favorecida hasta nuestra política que brinda a las personas mayores acceso a GLP-1 por 50 dólares al mes”, agregó en el comunicado, refiriéndose a los acuerdos de “nación más favorecida”, en virtud de los cuales las compañías farmacéuticas cobran a los pacientes estadounidenses la misma tarifa que cobran en otros países.

Sin embargo, las críticas hacia las compañías de seguros persisten, y los planes de subsidios propuestos por Trump han sido cuestionados en su viabilidad.

Alternativas si eliminan subsidios del Medicare

Si se eliminan los subsidios de medicamentos, los beneficiarios de Medicare aún tienen varias salidas: cambiarse a un plan Medicare Advantage con cobertura de fármacos, pasar a un plan de medicamentos independiente de la Parte D, o mantener otra cobertura acreditable que ya tengan, como la de un empleador, sindicato, TRICARE o VA. Medicare también ofrece Ayuda Adicional y otros programas de apoyo para quienes tienen ingresos o recursos limitados.

Opciones principales

Medicare Advantage con medicamentos . Algunos planes incluyen cobertura de recetas, y suelen tener primas más bajas, aunque con redes de médicos y hospitales más limitadas.

. Algunos planes incluyen cobertura de recetas, y suelen tener primas más bajas, aunque con redes de médicos y hospitales más limitadas. Parte D independiente . Quienes estén en Medicare Original pueden agregar un plan de medicamentos recetados separado.

. Quienes estén en Medicare Original pueden agregar un plan de medicamentos recetados separado. Cobertura acreditable existente . Si ya tienen cobertura de empleador, sindicato, FEHB, TRICARE, CHAMPVA, VA o similar, pueden conservarla si sigue siendo acreditable.

. Si ya tienen cobertura de empleador, sindicato, FEHB, TRICARE, CHAMPVA, VA o similar, pueden conservarla si sigue siendo acreditable. Cambiar de plan en la inscripción abierta . Los cambios suelen hacerse durante la inscripción abierta, del 15 de octubre al 7 de diciembre, o en períodos especiales si califican.

. Los cambios suelen hacerse durante la inscripción abierta, del 15 de octubre al 7 de diciembre, o en períodos especiales si califican. Ayuda económica. Medicaid, Ayuda Adicional, Programas de Ahorros de Medicare y otras ayudas estatales pueden reducir primas y costos compartidos.

¿Qué conviene revisar? Antes de cambiar, conviene comparar tres cosas: si el plan cubre los medicamentos que realmente usa, cuánto costará la prima mensual y cuánto pagará en copagos o deducibles. También importa si sus médicos y farmacias están dentro de la red, porque eso puede cambiar mucho el gasto total.

Riesgos al esperar. Si una persona retrasa la cobertura de medicamentos sin tener otra cobertura acreditable, podría enfrentar una multa por inscripción tardía de la Parte D más adelante. Por eso, Medicare recomienda revisar la situación cuanto antes, especialmente si se pierde cobertura actual o si el plan ya no resulta sostenible.

Apoyo disponible. Quienes tengan ingresos bajos pueden calificar para Ayuda Adicional automáticamente si también reciben Medicaid, SSI o están en ciertos Programas de Ahorros de Medicare. Además, programas como LI NET pueden dar cobertura temporal en la farmacia mientras se organiza la inscripción en un plan adecuado.

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