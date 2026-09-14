Sydney Sweeney reaccionó a las críticas por su polémico anuncio de apuestas deportivas

La actriz estadounidense Sydney Sweeney rompió el silencio tras la polémica generada por su más reciente comercial para Novig, una plataforma de apuestas deportivas en la que es accionista.

En el polémico anuncio publicitario, la intérprete de 29 años aparece posando sin ropa y cubriendo su cuerpo con indumentaria de diversas disciplinas deportivas.

Ante la indignación de usuarios en redes sociales y atletas profesionales, Sweeney salió en defensa del proyecto. La actriz decidió publicar una serie de historias de Intagram en las que se ve a mujeres y hombres, deportistas profesionales, posando desnudos en la portada de la revista estadounidense ESPN.

Sin embargo, las reacciones de la protagonista de “Anyone but You” no lograron sofocar los señalamientos de parte del sector deportivo femenino. Diversas deportistas de alto rendimiento recurrieron a las redes sociales para expresar su descontento, acusando a la producción de promover la hipersexualización de las mujeres en el ámbito deportivo y de reducir años de lucha por el reconocimiento del esfuerzo atlético a un simple objeto de entretenimiento visual.

Atletas como la waterpolista olímpica Tilly Kearns y la velocista Bree Masters reaccionaron publicando imágenes de sus competencias reales para evidenciar la diferencia entre el rendimiento deportivo de élite y la representación comercial que hizo la actriz.

Pese a que la inmensa mayoría de las interacciones en redes cuestionaron el enfoque publicitario, también surgieron opiniones a favor de Sweeney. Algunos defensores destacaron la autonomía de la actriz para decidir cómo presentar su cuerpo y tomar sus propias decisiones profesionales.

Esta nueva controversia se suma a otros proyectos recientes en los que Sweeney ha recurrido al uso de su imagen y al desnudo como estrategia de mercadotecnia para sus marcas y alianzas comerciales.

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