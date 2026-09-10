Sydney Sweeney desata polémica tras aparecer desnuda en nuevo comercial deportivo

El nombre de la actriz Sydney Sweeney vuelve a verse ligado a una polémica en redes sociales. En esta ocasión debido al comercial que protagonizó para la nueva campaña de Novig, una plataforma de predicciones deportivas.

Las plataformas digitales se encendieron con el estreno del spot publicitario de Novig, una casa de apuestas y predicciones deportivas en línea que lanzó su primera campaña nacional en Estados Unidos y que eligió a la estrella de “Euphoria” como su imagen.

Pero, ¿qué desató el descontento de los internautas? Sydney Sweeney aparece sin ropa mientras utiliza distintos elementos deportivos para cubrir su cuerpo. Estos van desde pelotas de soccer y fútbol americano, hasta un aro de básquetbol.

Durante poco más de un minuto, el comercial titulado “Novig is Just Sports”, la estrella de la pantalla grande hace mención de las características que destacan a la plataforma mientras posa de manera sugerente.

“¿Crees que sabes de deportes? Demuéstralo. Novig es solo deportes. Así que quisieron mostrar solo deportes”, menciona Sweeney en una de las escenas. “No puedes negociar esto. Yo solo me veo bien aquí”, se le escucha decir mientras posa sobre una mesa de billar.

Según los comentarios y opiniones lanzadas desde plataformas como X, Instagram y TikTok, el manejo de la desnudez estuvo “fuera de lugar”.

“¡En un mundo donde las mujeres luchamos contra todos para que dejen de cosificarnos, la tenemos a ella!”, “¿Por qué nadie entiende lo inapropiado que es esto…?” y “Al final, ella es realmente la chica que actúa en Euphoria”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.

Anticipando la ola de dimes y diretes, la famosa declaró que el concepto creativo de la campaña fue trabajado en conjunto con un equipo que la cuidó en cada momento.

“La campaña consistía en adoptar una idea divertida. El concepto es simple: cortar con el ruido y centrar toda la atención en los deportes“, señaló en un comunicado. “La campaña lleva esa idea a la vida con confianza, humor y un toque juguetón“, sentenció.

Además de su participación como imagen de Novig, Sydney Sweeney se incorporó a la compañía como socia estratégica y accionista, lo que deja la puerta abierta a futuras campañas que darán mucho de hablar tanto como esta.

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