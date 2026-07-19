Sydney Sweeney comparte románticas fotos con Scooter Braun en Australia 

La actriz Sydney Sweeney, de 28 años, compartió con sus seguidores un vistazo a su reciente estancia en Australia, donde se encuentra rodando su próxima película para Netflix. A través de un carrusel de 20 fotos y vídeos en Instagram, la estrella de “Euphoria” documentó sus aventuras en el país, y lo hizo en buena compañía: su novio, el exrepresentante musical Scooter Braun, fue el protagonista de varias de las imágenes.

La publicación, que Sweeney tituló acertadamente “un pequeño vertedero australiano” (“a little aussie dump”), muestra a la pareja disfrutando de actividades muy variadas. En una de las primeras fotos, ambos aparecen junto a un helicóptero, agarrando chalecos salvavidas, mientras que en otra instantánea, más cariñosa, Braun, de 45 años, le da un beso en la mejilla a la actriz.

El carrusel también incluye una imagen de la pareja abrazada mientras recorren lo que parece ser un circuito de cuerdas en una zona boscosa. Ambos lucen cascos, anteojos de sol y arneses a juego, sonriendo para la foto.

Pero sin duda, uno de los momentos que más llamó la atención es la recreación de la icónica escena de la película “Titanic”, en la que un hombre que parece ser Braun sostiene a Sweeney desde atrás. La actriz ya había realizado esta misma pose con su compañero de reparto Glen Powell en la comedia romántica “Anyone But You”.

Además de las fotos con su pareja, Sweeney compartió otros momentos de su tiempo libre, como un vídeo jugando a los autos chocadores, una foto luciendo un bikini de cuadros vichy y otra imagen con un traje de neopreno de cuerpo entero.

También incluyó una selfie con un koala, una instantánea frente al espejo luciendo su lencería de la marca SYRN y una foto escalando rocas junto a sus compañeros de reparto Javon “Wanna” Walton y Noah Centineo.

Su nueva película para Netflix

La actriz se encuentra en la Costa Dorada de Australia para el rodaje de la adaptación de acción real de “Gundam” de Netflix, una producción que comenzó en abril en el estado de Queensland. La película, basada en la serie de anime “Mobile Suit Gundam” de 1979, sigue a pilotos de mechas rivales en una guerra entre la Tierra y sus colonias espaciales.

La relación entre Sydney Sweeney y Scooter Braun se hizo pública en septiembre de 2025, cuando fuentes confirmaron a People que estaban saliendo de forma casual.

Con el tiempo, su vínculo se ha ido fortaleciendo, y a principios de 2026, las mismas fuentes aseguraron que la pareja atraviesa un momento de gran estabilidad y confianza mutua.

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