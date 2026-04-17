Scooter Braun oficializa su relación con Sydney Sweeney con una tierna foto en Instagram

Luego de meses manteniendo su relación alejada del ojo público, la pareja conformada por Sydney Sweeney y Scooter Braun se ha hecho oficial en redes sociales. Fue el productor musical quien dio el paso y compartió una fotografía junto a la actriz en la que dejó ver que su relación va viento en popa.

El romántico gesto tuvo lugar a través de las historias de Instagram de los famosos, donde ambos retomaron una fotografía en blanco y negro, capturada durante la premiere de “Euphoria 3” en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, el pasado 2 de abril.

Dicha postal presenta a la protagonista de “Christy” y “The Maid”, enfundada en un vestido blanco de mangas, de lo más sonriente mientras Scooter Braun la rodea en un abrazo. El productor musical aparece luciendo chaqueta negra, camiseta y gafas.

Sin embargo, el detalle que terminó por convertir dicha imagen en el tema de conversación en redes sociales fue el mensaje con el que el exmánager de Justin Bieber y Ariana Grande reposteó la publicación.

“Lucky bastard (bastardo afortunado)”, escribió Scooter Braun como descripción de la postal que protno desencadenó una ola de reacciones divididas entre los internautas.

Pese a esta confirmación, la pareja se mantiene al margen de compartir detalles específicos sobre su romance, incluyendo cómo dio inicio su historia de amor. No obstante, medios como TMZ y Variety reportan que el flechazo se habría dado en junio de 2025, durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia.

Desde entonces, los famosos fueron captados paseos por la ciudad italiana y encuentros discretos tras su llegada a Estados Unidos. Algunos de los avistamientos más comentados han sido: su estancia en Lake Tahoe para Labor Day en 2025, así como una cita doble con los padres de Sydney Sweeney durante un evento de Halloween durante el mismo año.

El historial amoroso de Braun y Sweeney se ha mantenido con bajo perfil durante los últimos años. Por su parte, Scooter Braun estuvo casado con Yael Cohen desde 2014 y formalizó su divorcio en 2022, mientras que Sweeney finalizó su compromiso con el empresario Jonathan Davino en marzo de 2025, tras siete años de relación.

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