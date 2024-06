Scooter Braun anunció que se retira de la dirección musical ¿a qué artistas representó?

Scooter Braun se retira. El empresario estadounidense de 43 años anunció que dejará su trabajo como mánager de artistas para centrarse en su familia y en su compañía de entretenimiento HYBE America.

Braun hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un largo comunicado en el que hizo un repaso por sus más de dos décadas de carrera como representante de artistas.

“He tenido la suerte de vivir una vida como la de Forrest Gump mientras presenciaba y participaba en los viajes de algunas de las personas con más talento que el mundo haya visto jamás. Me pellizco constantemente y me pregunto ‘¿cómo he llegado hasta aquí?’ Y después de 23 años, este capítulo como mánager ha llegado a su fin”, indicó.

Scooter Braun comenzó su carrera con apenas 19 años como representante de un artista llamado Cato en Atlanta, Georgia.

El productor discográfico indicó que tenía sentimientos encontrados por retirarse del trabajo que ha desempeñado durante toda su vida.

“Es un sentimiento extraño porque creo que he querido esto por un tiempo, pero realmente tenía miedo de responder a la pregunta ‘¿quién sería yo sin ellos?’. En realidad tenía sólo 19 años cuando comencé. Así que durante toda mi vida adulta desempeñé el papel de manager artístico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y durante 20 años me encantó. Es todo lo que sabía”, dice su comunicado.

Aunque amaba su trabajo, Braun tomó la decisión para disfrutar su vida familiar. “A medida que mis hijos crecieron y mi vida personal sufrió algunos golpes, me di cuenta de que mis hijos eran tres superestrellas que no estaba dispuesto a perder. Los sacrificios que alguna vez estuve dispuesto a hacer ya no los podía justificar. Era hora de asumir un nuevo rol”, agregó.

¿A qué artistas representó Scooter Braun?

En sus 23 años de carrera, Scooter Braun se desempeñó como mánager de artistas como Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, J Balvin y Usher.

También representó a Zac Brown Band, Martin Garrix, Andrew Watt, Lil Dicky, Tori Kelly, David Guetta, Steve Angello, Carly Rae Jepsen.

Sin embargo, hace un par de años su reputación como representante de artistas sufrió un duro golpe. En 2018, obtuvo los derechos de los primeros seis álbumes de Taylor Swift tras comprar la disquera Big Machine Record Group.

Tras la compra de la disquera, Braun le impidió a la artista interpretar sus canciones en los American Music Awards de 2019 y utilizarlas en su documental de Netflix, Miss Americana (2020), por lo que Swift decidió regrabar sus primeros seis discos.

