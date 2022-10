Scooter Braun dice que aprendió “una gran lección” tras comprar los derechos de la música de Taylor Swift

En 2018 Scooter Braun, el famoso manager de artistas como Justin Bieber y Ariana Grande, generó polémica al comprar los derechos de los primeros seis álbumes de la cantante Taylor Swift, junto con la compañía Big Machine Music Group. Ahora él comentó que aprendió “una gran lección” al llevar a cabo esa estrategia como empresario, y que no se esperaba la reacción que tomarían varias personas.

“Lo que lamento es que asumí que todos, una vez que se hiciera el trato, tendrían una conversación conmigo, verían mi intención, verían mi carácter y dirían, genial, hagamos negocios juntos”, dijo Braun en una entrevista con Jay Williams difundida por Variety. Swift intentó adquirir los derechos de su propia música, pero sin éxito, teniendo que regrabar poco a poco sus primeros discos: “Mi equipo intentó entablar negociaciones con Scooter Braun. El equipo de Scooter quería que firmara un acuerdo de confidencialidad en el que declaraba que nunca diría una palabra más sobre él, a menos de que fuera algo positivo, incluso antes de que pudiéramos ver los registros financieros de la empresa, que siempre es el primer paso en una compra de esta naturaleza. Entonces, tendría que firmar un documento que me silenciaría para siempre antes de que pudiera tener la oportunidad de ofertar por mi propio trabajo”.

Ahora Scooter argumenta que durante la transacción también estaba obligado a cumplir con un contrato de confidencialidad: “Cuando hice ese trato, estaba bajo un acuerdo de confidencialidad muy estricto, y no podía decírselo a ningún artista. No se me permitió. No estaba legalmente permitido”. Hasta la fecha Taylor Swift ha regrabado dos de sus pasados álbumes –Fearless y Red-, los cuales ocuparon el número 1 del Billboard 200 en nuevas versiones.

Finalmente el manager vendió los derechos a la compañía coreana HYBE, pero no deja de reflexionar sobre el trato que hizo y que le valió que los fans de la cantante de country-pop se pusieran en su contra: “Aprendí una lección importante de la adquisición de Big Machine Records: que nunca más puedo hacer esa suposición. No puedo ponerme en un lugar de, ya sabes, arrogancia, al pensar que alguien simplemente estaría dispuesto a tener una conversación y estar emocionado de trabajar conmigo. Entonces, cuando hice el trato con HYBE tomé 50 millones de mis propias acciones que recibí y se las di a mis empleados y mis artistas”.

