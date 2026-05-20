Sydney Sweeney defiende sus escenas subidas de tono en “Euphoria”

A solo unas semanas de conocer el desenlace de la tercera temporada de la serie “Euphoria”, la actriz Sydney Sweeney se pronunció sobre las críticas que le han llovido en redes sociales como resultado de las escenas íntimas y desnudos llevados a la pantalla con su personaje “Cassie Howard”.

En entrevista con “W Magazine”, la protagonista de historias como “Americana” y “The Housemaid” aseguró que lejos de sentirse incómoda con las escenas “subidas de tono” o desnudos frente a la pantalla, se trata de una oportunidad de demostrar su profesionalismo.

De acuerdo con su testimonio, este tipo de representación en pantalla es parte clave del desarrollo de su personaje: “No me pongo nerviosa con las escenas en las que aparezco desnuda. Creo que el cuerpo femenino es algo muy poderoso (…) Estoy contando la historia de mi personaje, así que tengo la responsabilidad de hacerlo bien y hacer lo que sea necesario“, afirmó.

Asimismo, la estrella de 28 años aseguró que la producción de HBO nunca propició un ambiente incómodo en la filmación de estas escenas. Por el contrario, se convirtió en un espacio seguro en el que sus sugerencias fueron bienvenidas y hasta contribuyeron para la eliminación de escenas que no consideraba necesarias.

Esta no es la primera vez que Sydney Sweeney fija una postura contundente contra las críticas por sus actuaciones. En una charla concedida a The Independent, la famosa reprobó “la doble moral” que existe dentro de la industria cuando se trata de escenas íntimas protagonizadas por mujeres.

“Hay un estigma contra las actrices que se desnudan en la pantalla. Cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios. Pero cuando una chica lo hace, es completamente diferente“, señaló meses atrás.

Por esta razón, la famosa prefiere hacer caso omiso a la negatividad y enfocarse las experiencias que acumula a nivel actoral: “Estoy muy orgullosa de mi trabajo en ‘Euphoria’. Creo que fue una gran actuación. Pero nadie habla de ella porque me desnudé”, lamentó.

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