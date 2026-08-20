Despertar varias veces por la noche podría anticipar el riesgo genético de Alzheimer

Un equipo de la Universidad de Lieja, en Bélgica, encontró que las personas de mediana edad con más microdespertares nocturnos presentan mayor predisposición genética a la enfermedad, incluso años antes de que aparezcan los primeros problemas de memoria.

Dormir mal podría ser mucho más que una simple molestia cotidiana. Según una investigación reciente del polo científico GIGA Neurosciences, perteneciente a la Universidad de Lieja, la frecuencia de los llamados microdespertares nocturnos —breves activaciones cerebrales que no llegan a despertar por completo a quien duerme— está relacionada con un mayor riesgo genético de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. El hallazgo se dio entre adultos sanos de mediana edad, un vínculo que no se observó en los participantes más jóvenes.

¿Qué encontró el estudio?

El trabajo, publicado en la revista científica Sleep y respaldado por la Fundación Stop Alzheimer’s, analizó los patrones de sueño de más de medio millar de voluntarios. Según detalla una de las coberturas del estudio, participaron 540 personas sanas, 453 de ellas jóvenes y 87 de alrededor de 59 años.

El resultado central fue contundente para el grupo de mayor edad: entre los participantes de 50 a 69 años, cuantos más microdespertares nocturnos registraban, mayor era su riesgo genético de Alzheimer. Para llegar a esta conclusión, los científicos calcularon lo que se conoce como riesgo poligénico, un valor que resume la influencia combinada de múltiples genes en la probabilidad de desarrollar una enfermedad determinada, dado que el Alzheimer no es puramente hereditario ni completamente independiente de la genética.

Los propios investigadores fueron cautelosos con el alcance de sus hallazgos. Aclararon que ese riesgo poligénico fue bajo y que, por sí solo, no permite anticipar quién desarrollará la enfermedad. Tampoco se trata de una relación de causa y efecto comprobada: los investigadores señalaron que su estudio no demuestra un vínculo directo de causalidad entre los problemas de sueño y el Alzheimer, y que hace falta más investigación para comprender la asociación.

Un posible marcador temprano

Para los autores, el interés del hallazgo no está en predecir casos individuales, sino en abrir una vía de detección precoz. El investigador senior del equipo, Gilles Vandewalle, planteó que el sueño podría convertirse en una señal accesible para reconocer tempranamente a las personas más vulnerables a la enfermedad, según trascendió en un comunicado de la universidad.

Su colega Puneet Talwar, también integrante de GIGA Neurosciences, subrayó que estos episodios no deben subestimarse: “Estos microdespertares no son, por lo tanto, insignificantes”, afirmó, y agregó que ciertos perfiles de sueño podrían favorecer la acumulación de proteínas asociadas al Alzheimer y una mayor vulnerabilidad frente a la enfermedad.

El papel del locus coeruleus

Una parte de la explicación biológica que manejan los científicos apunta a una pequeña estructura cerebral llamada locus coeruleus, vinculada a la vigilia y a la regulación del sueño. Se trata de una de las primeras zonas del cerebro donde se detectan depósitos anómalos de proteínas relacionadas con el Alzheimer, en ocasiones desde etapas tan tempranas como la adolescencia, aunque el verdadero alcance de este hallazgo todavía no está del todo esclarecido. El funcionamiento adecuado de esta región, señalan los investigadores, depende en buena medida de la calidad del sueño REM, una fase especialmente relevante para la memoria.

¿Qué significa esto para quien duerme mal?

Los propios autores insisten en que estos resultados no equivalen a un diagnóstico ni deben generar alarma desproporcionada entre quienes se despiertan con frecuencia por la noche. Se trata de una asociación estadística con un componente genético de fondo, no de una prueba de que despertarse mucho cause o prediga la enfermedad.

Mientras la ciencia sigue explorando esta conexión, las recomendaciones generales de higiene del sueño mantienen su vigencia: dormir entre siete y nueve horas, sostener horarios regulares de descanso y limitar la exposición a pantallas antes de acostarse siguen siendo las medidas más respaldadas para cuidar la calidad del sueño, independientemente del riesgo genético de cada persona.

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