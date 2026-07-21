Cómo el trasnocho puede afectar a los adultos de diferentes maneras

Entre pantallas encendidas, jornadas laborales extendidas y maratones de series, dormir tarde se ha convertido en una costumbre casi universal entre los adultos. Sin embargo, detrás de esa rutina nocturna se esconde un costo que muchos subestiman: el trasnocho habitual altera de forma profunda el cuerpo y la mente, con consecuencias que van mucho más allá de la simple sensación de cansancio al día siguiente.

Cuando el sueño se recorta o se posterga, el cerebro no logra completar los ciclos necesarios para consolidar la memoria y “limpiar” los desechos metabólicos acumulados durante el día. El resultado es una mente más lenta: dificultad para concentrarse, decisiones menos acertadas y una capacidad reducida para resolver problemas complejos. A largo plazo, la privación crónica de sueño se ha vinculado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo.

Dormir poco o a destiempo desestabiliza los neurotransmisores encargados de regular las emociones. No es casualidad que las personas que trasnochan con frecuencia reporten más irritabilidad, ansiedad y episodios de tristeza. El vínculo entre el insomnio o los horarios de sueño irregulares y los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, es uno de los más documentados en la literatura médica.

Deterioro cognitivo y mental

El cerebro es el primer órgano en manifestar el impacto del desvelo.

Fallas de memoria . Se bloquea la consolidación de recuerdos y el aprendizaje de nuevos hábitos.

. Se bloquea la consolidación de recuerdos y el aprendizaje de nuevos hábitos. Lentitud mental . Las neuronas no recargan energía de forma óptima, reduciendo el tiempo de reacción.

. Las neuronas no recargan energía de forma óptima, reduciendo el tiempo de reacción. Déficit de atención . Disminuye drásticamente la capacidad de concentración visual y el enfoque.

. Disminuye drásticamente la capacidad de concentración visual y el enfoque. Riesgo de demencia. A largo plazo, el cerebro no logra eliminar toxinas, acumulando proteínas asociadas al Alzheimer.

Impacto en la salud física

Más allá de la mente, el trasnocho impacta directamente la salud física:

Sistema inmunológico debilitado : dormir mal reduce la producción de células de defensa, dejando al organismo más expuesto a infecciones comunes.

: dormir mal reduce la producción de células de defensa, dejando al organismo más expuesto a infecciones comunes. Riesgo cardiovascular : los horarios de sueño irregulares se asocian con presión arterial elevada y mayor probabilidad de enfermedades del corazón.

: los horarios de sueño irregulares se asocian con presión arterial elevada y mayor probabilidad de enfermedades del corazón. Desequilibrio metabólico : trasnochar altera las hormonas que regulan el apetito, lo que puede derivar en aumento de peso y mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

: trasnochar altera las hormonas que regulan el apetito, lo que puede derivar en aumento de peso y mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Envejecimiento acelerado de la piel: la reparación celular ocurre en gran parte durante las horas de sueño profundo, por lo que dormir tarde de forma habitual puede notarse en el aspecto físico.

Repercusión en la vida social y laboral

El trasnocho no solo afecta al individuo; también repercute en su entorno. La falta de sueño reduce el rendimiento laboral, incrementa el riesgo de accidentes —especialmente al conducir— y puede generar roces en las relaciones personales debido a la irritabilidad y la falta de paciencia que produce el cansancio acumulado.

No todos los trasnochos son iguales

Los especialistas en medicina del sueño coinciden en que el impacto varía según la causa: no es lo mismo trasnochar ocasionalmente por una emergencia laboral que hacerlo de manera crónica por hábitos como el uso excesivo de pantallas antes de dormir. Es este segundo escenario, el trasnocho sostenido en el tiempo, el que realmente compromete la salud a largo plazo.

Recuperar el equilibrio

Los expertos recomiendan mantener horarios de sueño consistentes, evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse y priorizar entre siete y nueve horas de descanso diario para los adultos.

Aunque en una sociedad que valora la productividad constante dormir puede parecer un lujo, la evidencia es clara: el descanso no es tiempo perdido, sino una inversión indispensable para la salud física, mental y emocional.

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