“Cuello tecnológico”: cómo el uso del teléfono nos arruga el cuello y debilita las manos

Se observa que la postura al usar teléfonos móviles, conocida como “cuello tecnológico” (“tech neck“), puede provocar daños en la columna vertebral y afectar la salud muscular. Tanto así que, si estás leyendo esto en un teléfono, es muy probable que estés inclinando la cabeza hacia abajo para mirarlo.

Incluso, esta “postura de cabeza adelantada” puede ejercer una presión de hasta 27 kilos sobre el cuello, refiere un trabajo publicado en BBC Mundo. Puede además dañar los discos de la columna vertebral, provocar el deterioro de articulaciones y músculos, y hasta reducir la capacidad pulmonar.

Este mismo consejo es válido para los monitores de computadora. Es fundamental mantener la pantalla a la altura de los ojos y realizar descansos cada 20 minutos. Estas medidas simples pueden ayudar a reducir el riesgo de deterioro físico.

Problemas cutáneos asociados

Se ha incrementado la preocupación sobre el impacto de los teléfonos en la piel, específicamente el riesgo de irritación y arrugas. Expertos sugieren que la higiene adecuada y evitar el uso constante de dispositivos sobre la piel pueden ser soluciones efectivas.

El uso continuo de dispositivos de muñeca puede causar irritaciones en la piel. La recomendación es retirarlos con frecuencia y aplicar crema barrera si se usan durante largos períodos.

Deterioro de la visión

Las tasas de miopía han aumentado, pero el trabajo cercano no es la única causa. La falta de tiempo al aire libre se asocia a un mayor riesgo ocular. Pasar más tiempo al aire libre puede ofrecer beneficios para la salud visual.

La luz brillante exterior estimula la retina y puede prevenir problemas de visión. Realizar actividades al aire libre es esencial para el desarrollo ocular saludable.

Disminución de fuerza muscular

Investigaciones indican que la fuerza de agarre en las generaciones más jóvenes está disminuyendo, señalando problemas de salud futuros. Mantener una buena condición física a través del ejercicio regular es crucial para contrarrestar esta tendencia.

“Un declive generacional no se trata solo de manos más débiles, sino que puede ser una señal temprana de advertencia sobre la salud futura de las generaciones más jóvenes”, afirma Johannes Beller, profesor de sociología médica en la Universidad Médica de Lausitz, Alemania.

“Existe un caso razonable de que el cambio hacia el trabajo sedentario basado en computadora está contribuyendo a la disminución de la condición física”, y es posible que eso también afecte la fuerza de agarre, agregan.

Realizar ejercicios de fuerza y participación en actividades físicas diversas son recomendados para mejorar la salud general.

Afectación en habilidades motoras

El uso excesivo de dispositivos tecnológicos podría impactar negativamente el desarrollo de habilidades motoras finas, especialmente en niños. Incorporar actividades manuales en la vida diaria puede ayudar a mitigar estos efectos.

Actividades como cocinar, realizar manualidades o aprender a tocar un instrumento son maneras efectivas de desarrollar habilidades motoras y cognitivas.

Ejercicios para prevenir el “cuello tecnológico”

Los mejores ejercicios para prevenir el llamado “cuello tecnológico” combinan movilidad, fortalecimiento de los músculos profundos del cuello y la parte alta de la espalda, y estiramientos del pecho y trapecio superior.

A continuación tienes una rutina práctica (5–10 minutos) que puedes hacer varias veces al día; cada indicación incluye propósito, ejecución y repeticiones.

Movilidad cervical básica – reducir rigidez y mantener rango

Propósito: restaurar movilidad en los tres planos (flexión/extensión, rotación, inclinación lateral).

Ejecución: sentado o de pie con espalda recta, realiza 10 repeticiones lentas de cada movimiento (flexión-extensión, rotaciones y laterales), sin forzar el rango.

Retracción cervical (doble mentón) – activar flexores profundos

Propósito: contrarrestar la postura adelantada y fortalecer los músculos que alinean la cabeza sobre el cuello.

Ejecución: sentado o de pie, desliza la barbilla hacia atrás como formando una “papada” sin inclinar la cabeza; mantén 5–8 segundos; 8–10 repeticiones.

Ángeles de pared – activar músculos escapulares y torácicos

Propósito: mejorar la postura dorsal alta y la retracción escapular para reducir carga cervical.

Ejecución: de pie con espalda, hombros y cabeza contra la pared, desliza los brazos en forma de “Y”/“I”/“T” manteniendo contacto; 8–12 repeticiones, 2–3 series.

Remo con banda o remo sentado – fortalecer la parte media de la espalda

Propósito: fortalecer romboides y trapecio medio/inferior para estabilizar hombros y cuello.

Ejecución: con banda elástica anclada a la altura del pecho, tira hacia atrás apretando las escápulas; 10–15 repeticiones, 2–3 series.

Estiramiento de pecho en marco de puerta – abrir el pecho

Propósito: reducir la tensión anterior (pectorales) que favorece la inclinación de la cabeza.

Ejecución: coloca el brazo a 90° en el marco de la puerta y gira el torso opuesto hasta notar estiramiento; 20–30 segundos por lado, 2 repeticiones.

Estiramiento del trapecio superior – aliviar tensión lateral

Propósito: disminuir tensión en la base del cráneo y lateral del cuello.

Ejecución: sentado, inclina la cabeza hacia un lado manteniendo el hombro contrario relajado; 20–30 segundos por lado, 2 repeticiones.

Ejercicio de extensión cervical sobre rodillo/toalla – restaurar curvatura cervical

Propósito: promover extensión suave y movilidad en la cervical baja-media.

Ejecución: tumbado boca arriba con una toalla enrollada o foam roller bajo la zona media-baja del cuello; realiza suaves movimientos de extensión o mantén la posición 1–2 minutos si es confortable.

Ejercicios de respiración diafragmática – mejorar control postural y reducir tensión

Propósito: favorecer alineación torácica y disminuir respiración clavicular que aumenta tensión cervical.

Ejecución: inhalar contando 3 por la nariz, exhalar contando 5 por la nariz, concentrando el movimiento en el abdomen; 5–10 repeticiones.

Mini-rutina rápida (frente a la pantalla)

Haz: 5 retracciones cervicales, 5 rotaciones suaves por lado, 1 estiramiento de trapecio por lado. Duración total ≈ 1 minuto.

Consejos de ergonomía y frecuencia

Levanta la pantalla a la altura de los ojos, acerca el texto o eleva el dispositivo para evitar flexión prolongada del cuello.

Realiza pausas activas cada 20–40 minutos y evita mantener posturas estáticas largas.

Precauciones

Evita forzar movimientos dolorosos; si tienes mareos, dolor intenso, antecedentes cervicales o radiculopatía, consulta a un profesional de salud antes de hacer ejercicios.

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