Un problema común y frecuente: varices pélvicas, venas alrededor del útero que se dilatan y duelen

Las varices pélvicas, una acumulación de sangre en las venas ováricas, son una patología que ha recibido poca atención en el pasado. Se estima que entre el 10% y el 15% de las mujeres las padecen, con hasta el 40% experimentando dolor pélvico crónico.

Estas son venas ováricas “dilatadas y tortuosas”, que están alrededor del ovario, con una longitud de cerca de 20 centímetros, que descienden al útero, donde se acumula sangre que va hacia el corazón.

Expertos como Tobías Zander, jefe del Servicio de Endovascular y de Radiología Intervencionista de Hospiten en Canarias, afirman a EFE Salud la necesidad de reconocer esta condición como una enfermedad común.

“Por algún problema de las válvulas, (la sangre) no puede subir y se acumula dentro de estas venas, produciendo una serie de síntomas”, señala Zander.

Síntomas y complicaciones

El dolor pélvico crónico es el síntoma más característico de las varices pélvicas (o síndrome pélvico), acompañado de una sensación de pesadez y presión en la pelvis, especialmente después de períodos prolongados de estar de pie.

Además, puede afectar las relaciones sexuales y causar mayor malestar durante la menstruación. Este dolor inespecífico ha llevado a un diagnóstico tardío.

Factores de riesgo en el desarrollo

El principal factor de riesgo asociado con las varices pélvicas es haber tenido dos o más embarazos, ya que el aumento del volumen sanguíneo y la compresión de las venas pueden contribuir a su desarrollo.

“Durante el embarazo, el volumen de la sangre circulante aumenta. También factores como los estrógenos o la progesterona, influyen mucho en la dilatación venosa. Y cuando el útero crece, comprime las venas. Todo ello puede dañar las venas y producir las dilataciones”, explica el experto.

También factores anatómicos pueden jugar un papel en la obstrucción del flujo venoso.

Diagnóstico y tratamiento

La ecografía transvaginal es el principal método de diagnóstico para detectar varices pélvicas. En casos más complejos, se recomienda realizar una venografía.

“Cuando una paciente presenta ese tipo de síntomas, sabemos que ha tenido muchos embarazos y la ecografía transvaginal es positiva, entonces hay que seguir al siguiente paso e investigar más”, expresa Zander.

El tratamiento ha avanzado, permitiendo oclusión de las venas afectadas mediante un catéter, lo que ofrece una solución ambulatoria eficaz para las pacientes. La falta de tratamiento puede llevar a un dolor crónico, haciendo imperativa una evaluación médica adecuada.

Afectación a la fertilidad y al embarazo

Las varices pélvicas pueden dificultar la fertilidad y complicar el embarazo, pero el efecto varía según la severidad y el tratamiento aplicado.

Cómo afectan a la fertilidad

Pueden reducir la probabilidad de implantación y causar dolor pélvico crónico que interfiere con la función ovárica y ovulación en algunas mujeres, contribuyendo a infertilidad o a dificultad para concebir espontáneamente.

En mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida, la presencia de congestión venosa pélvica puede asociarse a peores resultados si no se corrige antes de la transferencia embrionaria; el tratamiento puede mejorar las probabilidades de embarazo.

Riesgos durante el embarazo

El embarazo favorece la aparición o empeoramiento de varices pélvicas por aumento del flujo sanguíneo y compresión venosa, especialmente en el segundo y tercer trimestre.

Las varices pélvicas en sí no suelen contraindicar un parto vaginal, pero pueden aumentar molestias (dolor, sensación de pesadez) y en casos raros complicaciones como tromboflebitis; además, algunas fuentes señalan un riesgo mayor de abortos espontáneos si la congestión es importante.

Qué hacer si sospechas varices pélvicas

Consulta con ginecología y angiología/vascular para valoración con ecografía Doppler; si buscas embarazo o tienes infertilidad inexplicada, comenta la posibilidad de síndrome de congestión pélvica para planificar estudios y tratamiento.

Si estás embarazada, comunica los síntomas al obstetra; la mayoría de las medidas son conservadoras durante la gestación y muchas várices vulvares/pélvicas mejoran después del parto.

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