El extraño caso de tres “hermanas de esperma”, que descubrieron que tenían el mismo padre después de cumplir los 20 años

Gemma, Helen y Natasha, tres mujeres que crecieron creyendo que sabían quiénes eran sus padres, descubrieron a través de pruebas de ADN que comparten el mismo donante de esperma. Este hallazgo ha redibujado su identidad y ha fortalecido su conexión como “hermanas de esperma”.

El caso, traído a colación por BBC Mundo, revela una experiencia sorprendente, al menos en Inglaterra, de donde son oriundas las tres hermanas paternas.

Sucede porque antes de 1991 la donación de esperma en el Reino Unido carecía de una regulación estricta. Las familias vivían en la ignorancia sobre la identidad de los donantes, un hecho que ha impactado la vida de muchas personas actualmente.

Nuevas conexiones y sentido de identidad

Fue a través de una prueba de ADN que se comprobó que tenían el mismo padre biológico. Luego, el encuentro entre las tres hermanas fue descrito como “mágico” y lleno de emoción. Compartieron momentos significativos que reflejan su historia común y sus personalidades parecidas.

Las hermanas han notado similitudes tanto físicas como en sus intereses artísticos y creativos. Este descubrimiento no solo ha cambiado su percepción de sí mismas, sino que también les ofreció una sensación de pertenencia y claridad.

Para abordar temas tabú y compartir sus experiencias, las hermanas han lanzado un podcast titulado “Hermanas de Esperma”. A través de esta plataforma, buscan conectar con otras personas en situaciones similares y fomentar un diálogo sobre la donación de esperma.

Natasha, Gemma y Helen son ahora inseparables. Crédito: vía BBC | Cortesía

A medida que continúan explorando su conexión, las hermanas resaltan la importancia de dar voz a aquellos considerados “sin voz” en el contexto de la donación de esperma, abogando por normativas más justas y transparentes para las futuras generaciones.

Cambios legislativos recientes

Desde la creación de la Autoridad de Embriología y Fertilización Humana (HFEA) en 1991, se han implementado normativas que buscan proteger a los niños concebidos por donantes. Sin embargo, las hermanas advierten que aún persisten brechas en la protección de estos individuos.

“En aquel entonces, la donación de esperma era como vivir en el Lejano Oeste. A muchos padres se les decía que criaran a sus hijos como si fueran suyos, pero estaban condicionados a no decir nada”, confesó Gemma, de 36 años, a la BBC.

Donación de esperma

La donación de esperma suele dividirse en dos procesos distintos: el donante pasa por evaluación médica, pruebas infecciosas y genéticas, y luego realiza donaciones repetidas; el receptor se evalúa, elige o recibe un donante compatible y después se usa la muestra en inseminación o FIV, según el caso. En la práctica, el centro de fertilidad coordina todo el proceso y la asignación del donante al receptor.

Para el donante

Primera evaluación. Se hace entrevista médica, revisión de antecedentes familiares y cuestionarios de salud; también se obtiene una primera muestra para analizar calidad seminal. Pruebas de selección. Si la muestra inicial es adecuada, se repiten análisis y se solicitan pruebas de sangre para infecciones y estudios genéticos. Donaciones regulares. Cuando es aceptado, el donante acude normalmente una vez por semana, con abstinencia sexual previa de 3 a 5 días para mantener buena calidad seminal. Cuarentena y control final. Tras el periodo de donación, se hace un análisis final para descartar infecciones adquiridas durante ese tiempo.

Para el receptor

Valoración clínica. El receptor o la pareja reciben evaluación de fertilidad para decidir si conviene inseminación artificial o fecundación in vitro. Selección del semen. El centro selecciona al donante o la muestra según compatibilidad médica, rasgos físicos y criterios legales del programa. Preparación del tratamiento. Si el ciclo es de inseminación, se sincroniza con la ovulación; si es FIV, se programa la obtención de óvulos y la fecundación en laboratorio. Seguimiento. Después del procedimiento, se controla si hubo embarazo y se ajusta el tratamiento si hace falta.

Puntos importantes

La donación suele ser anónima, voluntaria e informada en muchos sistemas regulados, aunque las reglas cambian según el país.

en muchos sistemas regulados, aunque las reglas cambian según el país. El proceso completo del donante puede durar varios meses, porque incluye análisis repetidos y cuarentena de muestras.

En muchos centros, el receptor no trata directamente con el donante; todo pasa por la clínica o banco de semen.

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