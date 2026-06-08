Descubren gen que promueve el crecimiento rápido y la reproducción temprana, pero aumenta el riesgo de envejecimiento y cáncer

Un equipo internacional de investigadores ha identificado el gen vgll3 como un factor crucial que vincula el rápido crecimiento y la maduración temprana en organismos con un aumento en el envejecimiento y el riesgo de cáncer en etapas posteriores de la vida.

Los involucrados afirman que este descubrimiento puede abrir nuevas vías para comprender y separar los vínculos biológicos entre el desarrollo, el envejecimiento y las enfermedades.

Este hallazgo, publicado en Nature Communication, de un equipo internacional de la Universidad Hebrea, en conjunto con investigadores de la Universidad de East Anglia, apoya la teoría de la pleiotropía antagónica, sugiriendo que ciertos genes pueden favorecer momentos tempranos de la vida a expensas de la salud a largo plazo.

Evidencia experimental clave

Característica del gen vgll3. Al realizar modificaciones en el gen utilizando técnicas CRISPR en el pez killi turquesa africano, se observó un crecimiento acelerado y una maduración sexual temprana.

Costes a largo plazo. Sin embargo, estos beneficios se vieron acompañados de una reducción significativa en la esperanza de vida y una mayor incidencia de tumores relacionados con la edad, en específico, cánceres similares al melanoma.

Implicaciones para la biología evolutiva

Los hallazgos del estudio ofrecen una nueva perspectiva sobre el dilema evolutivo entre crecimiento y longevidad.

Según el profesor Itamar Harel, la naturaleza prioriza la continuidad de la especie por encima de la longevidad individual, un concepto que podría cambiar la forma en que entendemos el envejecimiento y su relación con la salud.

Posibles aplicaciones futuras

Este estudio no solo se limita a mejorar la comprensión de la genética del envejecimiento en vertebrados, sino que sugiere un camino hacia la disociación del crecimiento saludable de las enfermedades asociadas al envejecimiento.

Dado que el gen vgll3 también se conserva en humanos, sus implicaciones podrían ser significativas en el ámbito de la prevención del cáncer y en las investigaciones sobre la prolongación de una vida saludable.

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