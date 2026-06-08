Tumores cerebrales “benignos”: ni son tan inocuos ni se libran de los tratamientos

Los tumores cerebrales de “bajo grado”, frecuentemente mal denominados benignos, se caracterizan por su crecimiento lento, pero pueden infiltrar el tejido cerebral. A diferencia de otros tumores que se consideran benignos, como los carcinomas basocelulares, su tratamiento no garantiza la curación completa.

Este tipo de tumores afecta principalmente a adultos jóvenes entre 30 y 50 años. Los gliomas de bajo grado presentan una incidencia de 1 a 3 por cada 100,000 habitantes al año, en comparación con los glioblastomas (tumores de alto grado), que afectan a 4 de cada 100,000 anualmente. Este grupo abarca más de 120 tipos diferentes de tumores en el cerebro.

La explicación viene al caso con motivo de que este 8 de junio es Día Internacional de los Tumores Cerebrales.

“En el organismo tenemos tumores malignos, cáncer, y los benignos se llaman así porque una cirugía a tiempo te cura prácticamente siempre”, declaró a EFE Salud el neurólogo y oncólogo Juan Manuel Sepúlveda, coordinador del Servicio de Neurooncología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Pero Sepúlveda aclara que este no es el caso de los mal llamados tumores cerebrales “benignos”: “En el cerebro, como es muy difícil quitar todo con margen porque hay muchas estructuras que no se pueden tocar, pese a que sean poco agresivos, casi siempre se van a reproducir, aunque sea muchos años después”, ya que es difícil que las cirugías consigan la curación.

Agrega que el caso contrario a los gliomas de bajo grado son los meningiomas, masas que afectan a las meninges, en el interior del cráneo, pero no en el cerebro. El 95% de ellos son benignos, no infiltrantes y su localización permite cirugías más efectivas.

Síntomas iniciales y diagnóstico

Los tumores de bajo grado suelen manifestarse de manera insidiosa, con síntomas como crisis epilépticas y cefaleas persistentes. Mientras que, por el contrario, los glioblastomas son los tumores cerebrales más agresivos, que provocan un daño cerebral que se refleja en la movilidad de brazos o piernas, en la vista o en el habla.

Para su diagnóstico, además de las imágenes por resonancia magnética, se requiere una biopsia o cirugía, resultado que también revelará mutaciones genéticas asociadas.

Estrategias de tratamiento

La cirugía se considera el primer paso fundamental en el tratamiento, explica a EFE el doctor Ángel Pérez Núñez, jefe de sección del Servicio de Neurocirugía del Hospital 12 de Octubre. Incluso, más del 90% de los pacientes pueden ser operados sin complicaciones, aunque la extirpación completa del tumor se logra en solo un 30 a 60% de los casos.

“Se estima que las resecciones que estén por encima del 70/80% del volumen tumoral tienen un impacto muy positivo en la supervivencia”, asegura el neurocirujano.

El especialista opina que considerar benignos a este tipo de tumores de bajo grado lleva a confusión, ya que se estima que con los años “un 70 % de los pacientes acaba falleciendo a causa del propio tumor”.

También se suele utilizar la radiación. Se requiere a la misma si el tumor no se pudo extirpar completamente, si ya se extirpó todo o si reapareció después de cirugía. Su objetivo es reducir el tamaño del tumor y prevenir el crecimiento. Puede incluir radiocirugía (como Gamma Knife) para tumores pequeños o en ubicaciones difíciles.

Por otro lado, recientemente han surgido inhibidores de la mutación IDH, que ofrecen una nueva esperanza para frenar el avance de estos tumores antes de recurrir a tratamientos más agresivos como quimioterapia y radioterapia.

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