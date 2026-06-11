A exactor de X-Men le diagnostican raro caso de cáncer de mama e insta a los hombres a hacerse revisiones

El luchador retirado y actor Tyler Mane ha hecho pública su lucha contra el cáncer de mama, un diagnóstico poco común en hombres. Mane compartió su experiencia en un video en Instagram, donde mencionó que su situación es uno de los casos “súper raros” en hombres.

En consecuencia, Mane admitió en un video que su primera reacción fue de vergüenza. Reconoció que el cáncer de mama en hombres rara vez se discute, lo que a menudo conduce a diagnósticos en etapas avanzadas y con peores resultados. “Quiero cambiar eso”, afirmó.

Estadísticas y causas

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor de uno de cada 750 hombres será diagnosticado con esta enfermedad, recoge NBC News. Los tipos más comunes de cáncer de mama en hombres incluyen el carcinoma ductal invasivo y el carcinoma ductal in situ.

La Fundación Estadounidense contra el Cáncer de Mama ha subrayado la necesidad de crear conciencia sobre esta enfermedad en hombres, instando a estar atentos a cambios en la zona del pecho, como bultos o hinchazón. La detección temprana es crucial para mejorar los pronósticos.

“Si bien el cáncer de mama en hombres puede ser menos común, es igualmente importante crear conciencia y brindar recursos a quienes lo padecen”, afirmó la fundación. “La detección temprana puede mejorar el pronóstico, y reconocer los síntomas, como bultos, cambios en los pezones o irritación de la piel, puede marcar la diferencia y salvar vidas”.

Factores de riesgo

Aunque el cáncer de mama en hombres es poco frecuente, existen varios factores de riesgo que pueden aumentar su probabilidad de desarrollo.

El factor más importante es la edad: el riesgo aumenta progresivamente con el envejecimiento y la mayoría de los casos se detectan después de los 50 años.

Las mutaciones genéticas heredadas también representan un riesgo significativo, especialmente cambios en los genes BRCA1 y BRCA2, que elevan considerablemente la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer.

Los antecedentes familiares de cáncer de mama son otro factor relevante; un hombre tiene mayor riesgo si un familiar cercano (madre, hermana, hija) ha tenido cáncer de mama.

La exposición a radioterapia en el tórax o pecho aumenta el riesgo, ya que los hombres que recibieron este tratamiento para otras condiciones tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama.

La terapia hormonal con estrógeno también contribuye al riesgo. Los fármacos que contienen estrógeno, que se usaron previamente para tratar el cáncer de próstata, aumentan la probabilidad de cáncer de mama en hombres.

Las condiciones genéticas como el síndrome de Klinefelter (que implica un cromosoma X extra) pueden hacer que el cuerpo produzca niveles más altos de estrógeno y niveles más bajos de andrógenos, incrementando el riesgo.

Ciertas afecciones que afectan los testículos pueden aumentar la probabilidad de cáncer de mama, así como las enfermedades hepáticas como la cirrosis, que disminuye los niveles de andrógenos y aumenta los de estrógeno.

Finalmente, el sobrepeso y la obesidad en hombres mayores también representan un factor de riesgo significativo, siendo estos hombres más propensos a desarrollar cáncer de mama que aquellos con peso saludable.

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