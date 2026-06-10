Vacunas contra el VPH permiten establecer plazos para la eliminación del cáncer de cuello uterino

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) ha demostrado reducir significativamente las tasas de cáncer de cuello uterino, dando poder a las mujeres para prevenir esta enfermedad. En Alabama, grupos de salud pública están impulsando la importancia de la detección y vacunación, y se convierte en el primer estado del país en crear un plan formal para acabar con la enfermedad.

Desde su aprobación, la vacuna contra el VPH previene el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino. Con la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldando su uso, 164 países implementan vacunación, destacando el modelo australiano que busca erradicar la enfermedad para el 2035.

El Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas (CIDRAP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Minnesota refiere en su portal que estudios han demostrado que las vacunas contra el VPH reducen el riesgo de cáncer de cuello uterino en un 80 % en mujeres vacunadas antes de los 16 años y en un 66 % en aquellas vacunadas después de esa edad. La vacunación infantil temprana es aún más eficaz. Un estudio realizado en Escocia no encontró casos de cáncer de cuello uterino entre las mujeres vacunadas antes de los 14 años.

Desafíos en Estados Unidos

A pesar de los avances, Estados Unidos enfrenta retos únicos en la lucha contra el cáncer de cuello uterino.

Alabama, con la tasa de mortalidad más alta del país, ha iniciado la Operación Erradicación, buscando reducir estas cifras a través de educación y pruebas de detección.

La prevención como piedra angular

El enfoque en la prevención es clave en la erradicación del cáncer de cuello uterino.

La autorrecolección de muestras y el seguimiento son fundamentales para garantizar que las mujeres reciban la atención necesaria y evitar que la enfermedad avance.

Otros tipos de cáncer que puede prevenir la vacuna contra el VPH

La vacuna contra el VPH previene, además del cáncer de cuello uterino (el más conocido), los siguientes tipos de cáncer:

Cáncer de vagina

Cáncer de vulva

Cáncer de pene

Cáncer anal

Cáncer orofaríngeo (garganta, incluyendo base de la lengua y amígdalas)

La vacuna protege contra los tipos de VPH que causan la mayoría de estos cánceres, y puede prevenir más del 90% de los cánceres relacionados con el VPH cuando se administra a la edad recomendada.

La Asociación Americana contra el Cáncer indica que la vacuna ayuda a prevenir seis tipos de cáncer en total. Actualmente, no se recomiendan pruebas de detección para la mayoría de estos cánceres asociados al VPH, excepto para el cáncer de cuello uterino.

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