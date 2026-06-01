Aceleran píldora experimental que promete una nueva esperanza para el cáncer de páncreas mortal

Investigadores han reportado resultados esperanzadores sobre el uso de daraxonrasib, un fármaco que ataca una proteína mutada en más del 90% de los casos de cáncer de páncreas. Representa un avance significativo en el tratamiento de esta forma de cáncer.

“Si bien no cura el cáncer, representa un gran avance”, afirmó el Dr. Zev Wainberg, de la Universidad de California en Los Ángeles, quien ayudó a dirigir el estudio, recogió Associated Press (AP).

El ensayo clínico aleatorizado, publicado en el New England Journal of Medicine y que se presentó en la reunión de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago, demostró que los pacientes que recibieron daraxonrasib alcanzaron una mediana de supervivencia de 13.2 meses, en comparación con los 6.7 meses de aquellos tratados con quimioterapia.

Los participantes en el grupo de daraxonrasib experimentaron menos efectos secundarios severos y una mejora en su calidad de vida.

Implicaciones futuras

Expertos sugieren que el fármaco podría convertirse en un nuevo estándar de tratamiento para casos de cáncer de páncreas metastásico.

“Tras haber tratado el cáncer de páncreas durante 16 años, me emocioné hasta las lágrimas al ver los resultados del estudio”, declaró la Dra. Rachna Shroff, del Centro Oncológico de la Universidad de Arizona, quien no participó en la investigación, durante la reunión de la ASCO. Le impactó cómo “los pacientes continuaron con este tratamiento porque les proporcionaba un beneficio duradero y significativo”.

Las investigaciones continuarán para evaluar su eficacia en etapas más tempranas de la enfermedad, así como su potencial para beneficiar a más pacientes.

Maker Revolution Medicines financió el estudio y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) planea acelerar la revisión del fármaco, recoge AP. Incluso, la agencia está permitiendo lo que se denomina “acceso ampliado” al fármaco experimental para pacientes que cumplen ciertos criterios.

Reacción de la comunidad médica

La comunidad oncológica reacciona con optimismo ante estos hallazgos, considerándolos un posible punto de inflexión en la búsqueda de tratamientos efectivos para esta enfermedad devastadora.

Los especialistas destacan la importancia de este avance en la lucha contra el cáncer de páncreas, conocido por su alta mortalidad y dificultad para detectar en etapas iniciales.

Cáncer de páncreas, uno de los más mortales

El cáncer de páncreas es uno de los más mortales, en gran parte porque es difícil de detectar antes de que se propague a otros órganos.

La Sociedad Americana contra el Cáncer estima que este año se diagnosticarán alrededor de 67,000 nuevos casos en Estados Unidos y que más de 52,000 personas falleceránpor su causa. La tasa de supervivencia general a cinco años es del 13%.

¿Qué significaría la aprobación de la FDA?

La aprobación reciente de la FDA de un protocolo de acceso expandido para el fármaco experimental daraxonrasib tendría un impacto significativo en la investigación del cáncer de páncreas, principalmente al:

Acelerar la recopilación de datos en pacientes reales

El protocolo permite que poblaciones más grandes de pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico accedan al fármaco antes de su aprobación comercial definitiva. Esto genera datos de eficacia y seguridad en condiciones del mundo real que complementan los ensayos clínicos tradicionales.

Ofrecer esperanza con resultados prometedores

En ensayos clínicos, daraxonrasib mostró una supervivencia mediana de 13 meses frente a los 6 meses de la quimioterapia convencional, lo que representa casi el doble de supervivencia. Este tipo de resultados incentiva la inversión en investigación de terapias dirigidas a mutaciones específicas (como KRAS G12C).

Facilitar acceso a pacientes sin opciones

El acceso expandido es vital para pacientes que no califican para ensayos clínicos tradicionales, pero necesitan opciones de última línea. Esto permite continuar la investigación en poblaciones que de otro modo quedarían excluidas.

Acelerar la aprobación regulatoria definitiva

El fármaco ya recibió un Vale de Prioridad Nacional en octubre de 2025, lo que acelera los tiempos de revisión regulatoria. La FDA destacó que esta rapidez subraya su compromiso de facilitar acceso temprano a terapias para condiciones que amenazan la vida.

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