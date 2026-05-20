Disparidad en las pruebas de cáncer: ¿por qué los hombres se someten a menos exámenes de detección?

Un estudio reciente indica que los hombres se someten a menos pruebas genéticas para detectar síndromes hereditarios de cáncer en comparación con las mujeres, a pesar de una mayor probabilidad de resultados positivos.

Esta situación representa un problema en la vigilancia y predicción del riesgo de cáncer entre los hombres.

El estudio, publicado en Frontiers in Oncology, revela que, a pesar de la menor cantidad de pruebas realizadas, los hombres presentan una tasa de positividad del 14% para variantes patogénicas, en comparación con el 8% en mujeres. Esto sugiere que muchos hombres son diagnosticados en etapas avanzadas de la enfermedad.

Hombres se realizan pruebas después de ser diagnosticados

Los hombres, a menudo, son derivados para pruebas tras un diagnóstico de cáncer, mientras que las mujeres obtienen rutas de derivación más proactivas a través de servicios de salud específicos.

Además, la falta de directrices de pruebas específicas para hombres contribuye a un menor uso de estas herramientas preventivas.

Los investigadores sugieren mejorar las herramientas de evaluación de riesgo de cáncer hereditario dirigidas a hombres, así como aumentar la concienciación entre los profesionales de salud. Invertir en esta área podría transformar las tasas de detección temprana y, en consecuencia, los resultados de salud del cáncer masculino.

Riesgos asociados a un diagnóstico tardío

El diagnóstico tardío del cáncer en hombres aumenta el riesgo de que la enfermedad avance, limite las opciones de tratamiento y reduzca la supervivencia, especialmente en cánceres como el de próstata. También puede obligar a usar tratamientos más agresivos, causar más complicaciones y empeorar la calidad de vida.

Riesgos principales

Metástasis o propagación. Cuando el cáncer se detecta tarde, es más probable que ya se haya extendido a otros órganos.

Cuando el cáncer se detecta tarde, es más probable que ya se haya extendido a otros órganos. Menos opciones curativas. En etapas avanzadas, puede perderse la oportunidad de curar la enfermedad y el objetivo pasa a ser controlarla.

En etapas avanzadas, puede perderse la oportunidad de curar la enfermedad y el objetivo pasa a ser controlarla. Tratamientos más intensivos. Suele aumentar la necesidad de quimioterapia, radioterapia o cirugías mayores, con recuperación más larga.

Suele aumentar la necesidad de quimioterapia, radioterapia o cirugías mayores, con recuperación más larga. Mayor mortalidad. Detectarlo tarde se asocia con peor pronóstico y más muertes, como se ha señalado en cáncer de próstata.

Detectarlo tarde se asocia con peor pronóstico y más muertes, como se ha señalado en cáncer de próstata. Más dolor y menos calidad de vida. La enfermedad avanzada puede causar dolor persistente, limitación funcional y mayor impacto emocional.

En hombres, especialmente

En hombres, una preocupación importante es el cáncer de próstata, que puede no dar síntomas al inicio y detectarse cuando ya está avanzado. En esa fase, suelen aparecer signos como dificultad para orinar, sangre en la orina o dolor en espalda, cadera o pelvis.

Por qué importa

Detectar el cáncer a tiempo cambia mucho el pronóstico: permite tratamientos menos invasivos, más probabilidades de control y, en algunos casos, curación. Por eso, ante síntomas persistentes o factores de riesgo, conviene buscar evaluación médica temprana.

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