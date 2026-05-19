Avance revolucionario en el diagnóstico del cáncer de próstata: nueva prueba de orina mejora el seguimiento de pacientes

Un estudio reciente, publicado en The Journal of Urology, ha revelado que la prueba MyProstateScore 2.0 – Active Surveillance (MPS2-AS) supera los métodos tradicionales en la evaluación de hombres con cáncer de próstata de bajo riesgo.

Los resultados sugieren que esta prueba podría haber evitado hasta un 64% de biopsias invasivas, permitiendo la detección oportuna de tumores de mayor grado que necesitan tratamiento inmediato.

La prueba demostró una tasa de predicción del 97% para la detección de cáncer de alto grado en pacientes diagnosticados inicialmente con cáncer de Grado 1.

Beneficios de un enfoque no invasivo

Este avance proporciona a los médicos una opción más precisa y menos invasiva para determinar qué pacientes necesitan biopsias, mejorando la calidad de vida de miles.

El equipo liderado por el Dr. Jeffrey Tosoian planea explorar más aplicaciones del MPS2-AS en la detección de recurrencias de cáncer, transformando el cuidado del paciente en la urología.

Pacientes con antecedentes familiares de cáncer de próstata

Los pacientes con antecedentes familiares de cáncer de próstata deben saber que ese antecedente aumenta su riesgo y que la decisión de hacerse la prueba de detección debe individualizarse con su médico.

Lo más importante

Los antecedentes familiares cuentan al momento de decidir si conviene hacerse la prueba de detección, junto con la edad y otros factores de riesgo.

Si hay un padre, hermano o varios familiares cercanos con cáncer de próstata, especialmente si se diagnosticó antes de los 60 años o hubo muertes por esta causa, suele recomendarse empezar la vigilancia antes que en la población general.

En algunos casos, también puede ser útil el asesoramiento genético para evaluar si existe una mutación hereditaria asociada al riesgo, sobre todo cuando hay cáncer de próstata agresivo o antecedentes de otros cánceres en la familia.

Cuándo pensar en empezar antes

Algunas fuentes recomiendan iniciar la prueba desde los 40 años si existe herencia familiar, mientras que otras sugieren empezar 10 años antes de la edad del diagnóstico más temprano en la familia.

Para hombres con riesgo más alto por ciertos antecedentes o mutaciones, el seguimiento puede ser más estrecho y más temprano.

La edad exacta para empezar no debe decidirse solo por la familia; debe revisarse con un profesional de salud que valore beneficios y posibles daños de la detección.

Qué prueba es

La prueba de detección suele incluir un análisis de sangre de PSA, y a veces se combina con evaluación clínica según el caso.

Un PSA elevado no significa automáticamente cáncer, pero sí puede requerir estudios adicionales.

La utilidad de la prueba depende del riesgo individual, por eso no todos los pacientes deben seguir el mismo calendario.

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