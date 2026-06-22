Una rara afección la llevó a perder el brazo tras una cirugía de rutina: Wioletta comparte su historia de resiliencia

En 2013, Wioletta Wyrwol se sometió a una cirugía de rutina en su muñeca derecha. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que algo había salido mal cuando su brazo se inflamó y los colores de sus dedos comenzaron a oscurecerse.

“Sentía un dolor punzante constante, hinchazón, decoloración, hipersensibilidad y pérdida de función en el brazo”, contó a Newsweek.

Wyrwol fue diagnosticada con el Síndrome de Dolor Regional Complejo (CRPS), una condición rara que afecta a una de cada 100,000 personas anualmente. Este síndrome causa una ampliación de las señales de dolor, que persisten mucho después de la lesión original, un derrame cerebral o un ataque cardíaco.

A lo largo de los años, Wyrwol pasó por más de 80 procedimientos médicos. Pese a sus esfuerzos, su condición siguió deteriorándose, llevándola a la difícil decisión de amputarse el antebrazo derecho en 2019.

“Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero también la única oportunidad para seguir adelante”, dijo.

Adaptación a una nueva vida

Tras recibir una prótesis, Wyrwol enfrentó el desafío de adaptarse tanto física como emocionalmente. Aunque los simples actos se volvieron complicados, logró recuperar su independencia y confianza.

“Mi brazo protésico me ayuda en la vida diaria, pero, lo que es más importante, simboliza la resiliencia y el hecho de que me negué a rendirme”, confesó a Newsweek.

Tras la amarga experiencia, Wyrwol se ha decidido a compartir su historia para educar a otros sobre el CRPS y desafiar estereotipos relacionados con la discapacidad. Su objetivo es inspirar a quienes enfrentan sus propias luchas.

“Si mi historia ayuda aunque sea a una sola persona a seguir adelante, entonces compartirla habrá valido la pena”, afirmó esperanzada.

Desafío persistente

A pesar de su resiliencia, Wyrwol sigue enfrentando complicaciones de salud con su pierna y pie. Sin certezas para el futuro, mantiene una actitud esperanzadora y la determinación de seguir luchando.

“Sigo viviendo con el síndrome de dolor regional complejo y dolor crónico”, señaló. “Recientemente, también he enfrentado complicaciones graves que afectan mi pierna y mi pie, lo que genera nuevos desafíos e incertidumbres”.

Señales tempranas de CRPS

Las señales tempranas del Síndrome de Dolor Regional Complejo constituyen una combinación de dolor anormal y cambios autonómicos y sensoriales en la zona afectada. A continuación encontrarás una redacción fluida con las manifestaciones iniciales más frecuentes.

En las primeras semanas a meses, el síntoma dominante es un dolor intenso, descrito a menudo como ardor o punzante, que es desproporcionado respecto a la lesión original y que no sigue el patrón de recuperación esperado. Ese dolor suele ir acompañado de hipersensibilidad al tacto —incluso un roce leve puede provocar dolor intenso (alodinia)— y de una sensibilidad aumentada a estímulos dolorosos (hiperalgesia).

Poco después pueden aparecer cambios en la piel: en la fase aguda la zona afectada puede estar cálida y enrojecida, mostrar hinchazón y sudoración aumentada; con el tiempo estos signos pueden evolucionar a piel más fría, pálida, seca o brillante. También son habituales alteraciones en el crecimiento y la apariencia de pelo y uñas, como crecimiento acelerado del vello o uñas quebradizas y con cambios de color.

La movilidad de la articulación cercana con frecuencia se reduce por dolor y por rigidez, y la persona tiende a proteger o evitar usar el miembro afectado, lo que a su vez puede aumentar la debilidad y limitar la recuperación si no se interviene temprano. Además, algunos pacientes refieren cambios en la temperatura local (sensación de calor o frío) que varían con el tiempo, y fluctuaciones en la sudoración de la zona.

Para el diagnóstico precoz, los médicos usan criterios clínicos (por ejemplo, los criterios de Budapest) que combinan dolor, síntomas sensoriales, cambios en la piel y alteraciones motoras/autonómicas; identificar CRPS pronto se asocia a mejores resultados con tratamiento apropiado. Si sospechas CRPS después de una lesión, es importante buscar evaluación médica temprana para confirmar el diagnóstico y comenzar rehabilitación y manejo del dolor lo antes posible.

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