“Pulgar de texto”: cuando las manos te duelen por enviar mensajes y desplazarte por la pantalla

El uso excesivo de teléfonos inteligentes ha llevado a un aumento en los problemas relacionados con el dolor en las manos; términos como “pulgar de texto” describen una variedad de molestias asociadas al uso prolongado. Estas condiciones se relacionan con el desgaste de los tendones y articulaciones.

Se manifiesta sobre todo en rigidez general, pulsaciones cerca del nudillo y un chasquido al doblar el pulgar.

“Los dispositivos móviles llegaron para quedarse. Así que, en lugar de decir ‘no puedes usar tu dispositivo’, simplemente necesitamos aprender y pensar en maneras de hacer que los dispositivos sean compatibles con la vida moderna”, dijo la Dra. Maureen O’Shaughnessy del Centro de Cirugía de la Mano de University of Kentucky HealthCare, recoge Associated Press (AP).

Adoptar diferentes posiciones al utilizar dispositivos móviles puede ayudar a reducir la incomodidad en las manos. Alternar el uso de las manos y tomar descansos frecuentes durante el uso intensivo son estrategias recomendadas.

Uso de funciones de accesibilidad

Mantener las muñecas y los codos fijos en la misma posición durante horas puede provocar dolor en zonas como la base del pulgar o la muñeca. Sostener el teléfono en posición vertical durante largos periodos también puede cansar los demás dedos.

O’Shaughnessy destaca que la gente suele darse cuenta de los efectos dolorosos cuando no usa tanto su dispositivo, como por ejemplo durante las vacaciones. Es entonces cuando desaparecen la irritación o los dolores leves relacionados con el uso del teléfono.

En el sentido de evitar males mayores, es indispensable conocer que los dispositivos modernos cuentan con funciones de accesibilidad, como el reconocimiento de voz, que pueden facilitar la comunicación y disminuir el estrés en las manos.

También se puede adaptar el tamaño del texto, para evitar la proximidad con la pantalla, lo cual puede ser beneficioso.

Además, existen accesorios de agarre circulares y en forma de anillo que se acoplan a la parte posterior del teléfono y distribuyen el peso de manera más uniforme en la mano. Pueden servir como soporte para apoyar el teléfono y ver vídeos y la televisión.

Ejercicios sencillos para aliviar el dolor

Realizar estiramientos específicos de las manos y muñecas puede proporcionar alivio significativo. Estos incluyen flexionar la muñeca y estirar los dedos. Si el entumecimiento o el hormigueo persisten, incluso tras usar remedios como ibuprofeno o hielo, se recomienda consultar a un médico, ya que esto puede indicar condiciones más graves.

La prevención es clave. Evitar el uso excesivo del teléfono y realizar pausas regulares puede prevenir la acumulación de dolor o lesiones en las manos. Es aconsejable buscar atención médica para evaluar posibles afecciones como la artritis o el síndrome del túnel carpiano.

“Nuestras manos no están diseñadas para usar el teléfono todo el día”, asevera el Dr. Eugene Tsai, cirujano de Ortopedia y Medicina Deportiva de Cedars-Sinai. “Para poder usar el teléfono, debemos cuidar nuestras manos”, remata.

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