Desmontando el mito de bañarse con agua fría para bajar la fiebre

Cuando la fiebre sube, muchos hogares repiten el mismo ritual: paños húmedos, duchas frías o incluso baños de hielo, con la esperanza de que el termómetro baje cuanto antes. Es una de las creencias populares más arraigadas en el cuidado de la salud, transmitida de generación en generación. Sin embargo, la evidencia médica actual coincide en algo que sorprende a muchos: bañarse con agua fría no solo no es la mejor forma de bajar la fiebre, sino que puede resultar contraproducente.

Para entender por qué esta práctica no funciona como se cree, primero hay que entender qué ocurre en el cuerpo durante un episodio febril.

La fiebre no es una enfermedad en sí misma, sino una respuesta natural del sistema inmunológico ante una infección u otro proceso inflamatorio. El hipotálamo, una región del cerebro que actúa como “termostato” corporal, eleva deliberadamente la temperatura de referencia del cuerpo para crear un ambiente más hostil a virus y bacterias, y para potenciar la actividad de las células de defensa.

Es decir: cuando hay fiebre, el cuerpo quiere estar más caliente. No se trata de un fallo del sistema de regulación térmica, sino de una decisión activa del organismo.

El problema del agua fría

Aquí es donde surge el conflicto con el baño de agua fría. Al sumergir a una persona febril en agua fría, la piel se enfría rápidamente, pero el hipotálamo sigue “programado” para mantener una temperatura interna más alta.

El resultado es que el cuerpo interpreta el frío externo como una amenaza y reacciona de manera contraria a la deseada:

Provoca escalofríos y temblores , mecanismos que el cuerpo usa precisamente para generar más calor y elevar aún más la temperatura interna.

, mecanismos que el cuerpo usa precisamente para generar más calor y elevar aún más la temperatura interna. Genera vasoconstricción periférica , es decir, los vasos sanguíneos de la piel se contraen para conservar el calor, dificultando la disipación térmica real.

, es decir, los vasos sanguíneos de la piel se contraen para conservar el calor, dificultando la disipación térmica real. Puede causar una sensación de malestar intenso , especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones cardiovasculares.

, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones cardiovasculares. En casos extremos, sobre todo en agua muy fría o hielo, puede generar un choque térmico, con riesgo de arritmias o hipotermia paradójica.

En otras palabras: el baño de agua fría puede terminar subiendo la temperatura corporal interna en lugar de bajarla, además de generar un estrés físico innecesario justo cuando el cuerpo ya está luchando contra una infección.

¿Qué hacer entonces?

Las guías clínicas de sociedades pediátricas y de medicina interna coinciden en varios puntos:

La fiebre moderada no siempre requiere tratamiento inmediato. Si el niño o adulto está cómodo, hidratado y activo, no es imprescindible “combatir” cada grado de más.

Si el niño o adulto está cómodo, hidratado y activo, no es imprescindible “combatir” cada grado de más. Usar agua tibia, no fría, si se opta por medidas físicas. Un paño tibio en la frente o un baño con agua a temperatura corporal puede ayudar a que la persona se sienta más cómoda, sin generar la respuesta de escalofríos.

Un paño tibio en la frente o un baño con agua a temperatura corporal puede ayudar a que la persona se sienta más cómoda, sin generar la respuesta de escalofríos. Priorizar la hidratación. La fiebre aumenta la pérdida de líquidos, por lo que beber agua con frecuencia es más eficaz y seguro que cualquier método de enfriamiento externo.

La fiebre aumenta la pérdida de líquidos, por lo que beber agua con frecuencia es más eficaz y seguro que cualquier método de enfriamiento externo. Recurrir a antipiréticos cuando sea necesario , como paracetamol o ibuprofeno, siguiendo la dosis indicada según edad y peso, y siempre bajo orientación médica o del prospecto correspondiente.

, como paracetamol o ibuprofeno, siguiendo la dosis indicada según edad y peso, y siempre bajo orientación médica o del prospecto correspondiente. Vestir con ropa ligera y mantener un ambiente fresco, pero no frío , evitando tanto el exceso de abrigo como los cambios bruscos de temperatura.

, evitando tanto el exceso de abrigo como los cambios bruscos de temperatura. Consultar al médico si la fiebre supera ciertos umbrales, se prolonga más de 48-72 horas o se acompaña de síntomas de alarma como rigidez de cuello, dificultad respiratoria, manchas en la piel o alteración del estado de consciencia.

Un mito con buenas intenciones, pero…

Como ocurre con muchas prácticas tradicionales de cuidado, el baño de agua fría parte de una lógica intuitiva —si el cuerpo está caliente, el agua fría debería enfriarlo— que no tiene en cuenta la complejidad de la regulación térmica humana. Los especialistas insisten en que el objetivo no debe ser “atacar” la fiebre a toda costa, sino acompañar al cuerpo en su proceso natural de defensa, aliviando el malestar sin generar reacciones adversas.

Desterrar este mito no es un capricho académico: en casos de fiebre alta en bebés o personas vulnerables, aplicar agua fría puede retrasar la atención adecuada o generar complicaciones evitables.

La recomendación es clara y coincide en la comunidad médica: frente a la fiebre, calma, hidratación, medidas tibias y, si es necesario, medicación adecuada, guardando el agua fría para el refresco de una tarde de verano, no para la mesita de noche de un enfermo.

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