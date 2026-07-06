Cómo proteger a las mascotas en caso de calor extremo

Las olas de calor no solo ponen en riesgo a las personas: los animales de compañía también sufren sus consecuencias, muchas veces de forma más severa y silenciosa. Perros, gatos y otras mascotas no pueden regular su temperatura corporal con la misma eficacia que los humanos, lo que los hace especialmente vulnerables cuando el termómetro se dispara.

Veterinarios y organizaciones de protección animal insisten en que unas pocas medidas preventivas pueden marcar la diferencia entre un verano seguro y una emergencia médica.

Por qué el calor es tan peligroso para los animales

A diferencia de las personas, la mayoría de los perros no sudan a través de la piel. Su principal mecanismo para liberar calor es el jadeo, un sistema mucho menos eficiente que puede colapsar cuando las temperaturas superan ciertos umbrales, especialmente en ambientes húmedos. Los gatos, por su parte, tienden a ocultar los signos de malestar, lo que dificulta detectar a tiempo un problema.

Las razas braquicéfalas (como bulldogs, pugs o gatos persas), los animales de edad avanzada, los cachorros, los ejemplares con sobrepeso y aquellos con enfermedades respiratorias o cardíacas previas corren un riesgo aún mayor de sufrir un golpe de calor.

Señales que no pueden ignorarse

Los especialistas recomiendan estar atentos a síntomas como jadeo excesivo o descontrolado, babeo abundante, encías enrojecidas o azuladas, debilidad, desorientación, vómitos, temblores o colapso.

Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es actuar de inmediato: trasladar al animal a la sombra o a un ambiente fresco, ofrecerle agua y contactar a un veterinario sin demora, ya que el golpe de calor puede resultar mortal en cuestión de minutos.

Medidas de prevención recomendadas

Evitar las horas de mayor exposición solar. Los paseos y actividades al aire libre deben concentrarse en las primeras horas de la mañana o después del atardecer, cuando las temperaturas descienden.

Nunca dejar a un animal dentro de un vehículo. El interior de un auto puede alcanzar temperaturas letales en pocos minutos, incluso con las ventanillas entreabiertas y en días que no parecen extremadamente calurosos.

Garantizar agua fresca y abundante. Contar con varios recipientes distribuidos en la casa o el patio ayuda a asegurar que la mascota se mantenga hidratada durante todo el día.

Proporcionar sombra y ventilación. Los espacios exteriores deben tener zonas de sombra permanente, y en interiores conviene recurrir a ventiladores o aire acondicionado cuando sea posible.

Cuidar las almohadillas de las patas. El asfalto y la arena pueden alcanzar temperaturas capaces de quemar la piel. Una prueba simple —apoyar el dorso de la mano en el suelo durante cinco segundos— permite comprobar si la superficie es segura para caminar.

Refrescar al animal de forma gradual. Paños húmedos en el cuello, las axilas y el vientre, o un baño con agua tibia (nunca helada, que puede provocar un shock térmico), ayudan a bajar la temperatura corporal de forma segura.

No recortar el pelaje en exceso. El pelo actúa como aislante natural frente al calor y los rayos solares; un corte demasiado corto puede dejar la piel expuesta a quemaduras.

Adaptar la alimentación y el ejercicio. En los días de mayor calor, conviene reducir la intensidad de la actividad física y ofrecer comidas más ligeras en los horarios de menor temperatura.

Especialistas en bienestar animal subrayan que la prevención es la herramienta más efectiva frente al calor extremo. Revisar el pronóstico, planificar los horarios de paseo y mantenerse atento a las señales del propio animal son hábitos sencillos que pueden evitar tragedias.

En un contexto de veranos cada vez más intensos, cuidar a las mascotas del calor se ha convertido en una parte más de la responsabilidad que implica tenerlas a cargo.

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