Ola de calor prolongada acecha a la mitad oriental de EE.UU.: ¿qué se espera?

La mitad oriental de Estados Unidos se prepara para un período de calor peligroso durante las celebraciones del 250.º aniversario de la Independencia. Las temperaturas se elevarán entre 35 y 38 grados Celsius, alcanzando su punto máximo justo antes del fin de semana, reseñó CNN.

El calor extremo se presenta como un riesgo significativo para la salud. Se anticipa un aumento de enfermedades relacionadas con el calor, con un promedio de muertes que supera al de otros fenómenos meteorológicos extremos.

Las autoridades sanitarias advierten sobre la combinación de altas temperaturas diurnas y noches cálidas.

Récords de temperatura

Se prevé que numerosas ciudades, incluyendo Nueva York y Washington D.C., alcancen récords históricos de temperatura. Este fenómeno se considera uno de los eventos de calor más cruciales desde 2012, con riesgos incrementados para poblaciones vulnerables.

Los gobiernos locales implementan medidas para mitigar el impacto del calor. Ciudades como Nueva York han actualizado sus quioscos de información, mientras que Nashville realiza “patrullas contra el calor” para ayudar a la población más vulnerable. Se insta a la población a mantenerse hidratada y a buscar refugio del calor en lugares climatizados.

Síntomas de enfermedades relacionadas con el calor

Los síntomas comunes de las enfermedades relacionadas con el calor incluyen sudoración excesiva, mareos, náuseas, dolor de cabeza, calambres musculares, debilidad y pulso rápido. En los casos más graves, puede haber confusión, piel muy caliente o seca, desmayo y dificultad para respirar.

Señales por tipo

Agotamiento por calor: sudor abundante, piel fría o húmeda, cansancio, mareos, náuseas o vómitos, pulso rápido y débil.

sudor abundante, piel fría o húmeda, cansancio, mareos, náuseas o vómitos, pulso rápido y débil. Golpe de calor: temperatura corporal muy alta, piel caliente o seca, dolor de cabeza, confusión, convulsiones o pérdida de conocimiento.

temperatura corporal muy alta, piel caliente o seca, dolor de cabeza, confusión, convulsiones o pérdida de conocimiento. Calambres por calor: espasmos o dolor muscular, sobre todo durante actividad física intensa.

espasmos o dolor muscular, sobre todo durante actividad física intensa. Sarpullido por calor: pequeñas ampollas o granitos rojos, a menudo en cuello, pecho, ingle o pliegues de la piel.

Cuándo actuar

Si aparece confusión, desmayo, temperatura corporal muy alta o piel caliente y seca, se trata de una urgencia médica y hay que buscar atención inmediata.

Grupos de población más susceptibles

Los grupos más susceptibles al calor extremo son las personas mayores, los niños pequeños y quienes tienen enfermedades crónicas, porque su capacidad de regular la temperatura o responder al estrés térmico es menor.

Grupos de mayor riesgo

Personas mayores, especialmente si viven solas o con dependencia.

Menores de edad, sobre todo lactantes y niños pequeños.

Personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes o trastornos mentales.

Personas con discapacidad, aislamiento social o dependencia funcional.

Personas con menos recursos o en viviendas con mala habitabilidad y poco acceso a refrigeración.

Trabajadores expuestos al sol o a calor intenso, porque el riesgo se acumula durante la jornada.

Factores que agravan el riesgo

El calor no afecta solo por la edad o la enfermedad; también pesan el aislamiento, la falta de ventilación, la precariedad de la vivienda y el acceso limitado a agua, sombra o aire acondicionado. En conjunto, esos factores hacen que algunas personas sufran antes deshidratación, agotamiento por calor o golpes de calor.

Señales de alerta

Conviene prestar atención a mareo, debilidad, confusión, dolor de cabeza, náuseas y piel muy caliente o seca, porque pueden indicar una urgencia por calor.

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