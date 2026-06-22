Tratamientos naturales más efectivos para eliminar los hongos de los pies en verano

El verano trae consigo playas, piscinas, sandalias y horas de pies descalzos, pero también las condiciones perfectas para que prolifere uno de los problemas dermatológicos más comunes: el pie de atleta. Este hongo, conocido médicamente como tinea pedis, afectará a un 80% de la población en algún momento de su vida, y la temporada estival multiplica el riesgo, ya que la infección fúngica de la piel generalmente empieza entre los dedos de los pies y puede aparecer cuando estos se calientan y transpiran dentro de zapatos ajustados.

Ante este escenario, cada vez más personas buscan alternativas naturales, económicas y accesibles antes de recurrir a fármacos. A continuación, repasamos cuáles cuentan con mayor respaldo.

Remedios naturales contra el pie de atleta

El calor, la humedad y el uso prolongado de calzado cerrado convierten a los meses de verano en la temporada alta para el pie de atleta. Esta infección, causada por el hongo Tinea pedis, se origina y desarrolla típicamente entre los dedos del pie, generando enrojecimiento, picazón y descamación que pueden resultar muy molestos, especialmente con el calor.

Frente a este problema estacional, los remedios naturales se han posicionado como la primera línea de defensa para muchas personas, ya sea por su bajo coste o porque desean evitar los fármacos en una primera fase. Estos son los que cuentan con mayor respaldo científico.

Bicarbonato de sodio. El bicarbonato es uno de los remedios más recurrentes, en parte porque suele estar siempre disponible en casa. Conocido por sus propiedades antifúngicas, puede utilizarse en un remojo de pies durante 15 minutos, dos veces al día, disuelto en agua tibia con media taza de bicarbonato. Tras el baño, conviene secar bien los pies sin aclarar, para que el producto siga actuando como barrera contra la humedad, un factor clave en la propagación del hongo durante el verano.

Aceite de árbol de té. Entre todas las opciones naturales, el aceite de árbol de té es el que dispone de más estudios a su favor. Una investigación mostró que las soluciones con un 25% y un 50% de este aceite funcionaron significativamente mejor que un placebo para aliviar el pie de atleta entre los dedos. De hecho, el aceite curó la infección en el 64% de quienes lo usaron, frente a solo el 31% del grupo placebo. Para aplicarlo, los especialistas recomiendan diluir unas gotas en un aceite portador, como el de coco o de oliva, antes de frotarlo sobre la zona afectada, ya que su uso puro puede irritar la piel.

Ajo y su compuesto activo. Un estudio publicado en el Journal of Applied Microbiology determinó que el extracto de ajo fresco puede matar o detener el crecimiento de la Candida, uno de los hongos más comunes en infecciones humanas. Más llamativo aún es el hallazgo publicado en la revista Mycoses sobre el ajoeno, un compuesto presente en el ajo: una crema con un 0,4% de esta sustancia curó el pie de atleta en todas las personas que la utilizaron en el estudio. En casa, el remedio se traduce en un sencillo baño de pies: triturar tres o cuatro dientes de ajo, mezclarlos en agua tibia y remojar los pies durante 30 minutos, dos veces al día durante una semana. El único inconveniente, advierten los expertos, es que el olor puede quedar impregnado en la piel durante bastante tiempo.

Vinagre. El vinagre blanco o de manzana posee propiedades antimicóticas y antibacterianas gracias a su acidez, que altera el pH de la piel y dificulta el crecimiento de los hongos. Para emplearlo en verano, cuando los pies sudan más, basta con diluirlo en agua tibia y sumergir los pies durante unos 20 minutos varias veces por semana.

Cuando dejar de confiar en solo lo natural

A pesar del respaldo de estos remedios, los especialistas insisten en un punto importante: si el pie de atleta no mejora con cuidados personales tras dos a cuatro semanas, o si reaparece con frecuencia, es momento de acudir a un profesional. Un proveedor de salud puede recetar cremas o medicamentos antimicóticos cuando la infección no responde a los tratamientos caseros, ya que dejarla evolucionar puede extender el hongo a las uñas o a otras zonas del cuerpo.

Prevención: la mejor estrategia en verano

Más allá de los tratamientos, la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz en esta época del año. Usar sandalias en duchas y piscinas públicas, cambiar los calcetines con frecuencia para mantener los pies secos y optar por zapatos bien ventilados de materiales naturales como el cuero son medidas sencillas que reducen drásticamente el riesgo de contagio en los meses de calor.

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