La “comida chatarra” no es la mejor ni la única opción para alimentarte cuando sales de excursión o viaje de campamento

En muchos casos, los campistas optan por alimentos procesados ricos en grasas saturadas, sal y azúcar, lo cual afecta negativamente su salud. Aaron Owens Mayhew, dietista y aventurero, sugiere que hay alternativas más saludables.

“Siempre me ha entristecido que la gente que entrena tan duro, hace ejercicio, come bien en casa, y luego se va de excursión y compra bollos de miel”, dijo Owens Mayhew a Associated Press (AP).

La experiencia ha mostrado que es posible replicar la dieta saludable de casa en el campo; solo hay que tener creatividad y voluntad para hacerlo. La nutrición adecuada puede ofrecer energía sostenible y mejorar la recuperación durante las actividades al aire libre.

Planificar las comidas y preparar ingredientes en casa es fundamental. Usar bolsas de almacenamiento para mantener los ingredientes frescos puede facilitar la experiencia culinaria al aire libre.

Al contrario, los carbohidratos simples, como los productos horneados azucarados y las barras de chocolate, pueden provocar picos rápidos de glucosa en sangre seguidos de una caída brusca, lo que deja a los excursionistas más fatigados que antes, recoge AP. Los alimentos altamente procesados ​​suelen ser ricos en calorías, pero carecen de las vitaminas, los minerales y las proteínas que el cuerpo necesita para rendir bien.

Mejorar la cocina al aire libre

Muchas de las recetas en el sitio web de Owens Mayhew, Backcountry Foodie, son versiones más saludables de las recetas clásicas de su familia, como la cazuela de atún, los fideos con ajo y parmesano y la cazuela de batata. Como complemento para la carne o el pescado a la parrilla, sugiere llevar arroz integral instantáneo, quinoa y cuscús, que son ligeros, saludables y solo requieren agua hervida.

Para realzar el sabor, se puede añadir jengibre fresco, hierbas aromáticas, ajo en polvo o cebolla en polvo. Si le agregas frutos secos, setas deshidratadas, queso parmesano rallado, tomates secos o fruta deshidratada, este alimento se convertirá en una comida completa por sí solo.

Dos recetas para mejorar la cocina al aire libre pueden ser:

Mezcla universal de especias para camping. Una sencilla mezcla de especias para mejorar el sabor de las comidas en el campamento. Se pueden preparar y almacenar en casa.

Ramen con pesto de parmesano. Una receta fácil y nutritiva que utiliza ramen junto con un pesto casero, ideal para añadir sabor sin recurrir a ingredientes poco saludables.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que cocinar en un campamento es mucho más difícil que cuando estás cómodamente en casa, en tu cocina, por lo que improvisar suele ser una mala idea, señala Rashad Frazier, fundador de Camp Yoshi, una empresa de equipamiento para aventuras gastronómicas.

Recomienda que, mucho antes de un viaje, planifiques las comidas y prepares la mayor cantidad de ingredientes que se conserven frescos en bolsas o recipientes herméticos. Picar cebollas o rallar jengibre fresco en casa te permitirá disfrutar del atardecer y pasar tiempo con la familia al aire libre, afirma Frazier.

Este enfoque transformador no solo busca mejorar la experiencia de acampar, sino también fomentar hábitos alimenticios saludables incluso en la naturaleza.

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