Tips de verano: cómo refrescarse sin aire acondicionado

El calor extremo puede comprometer seriamente la salud. La exposición prolongada a altas temperaturas puede provocar hipertermia, que se manifiesta con calambres, edema y golpe de calor.

Cuando el calor aprieta, pero no todos tienen acceso a un equipo de climatización, es fundamental buscar alternativas.

Con el termómetro marcando máximas cada vez más altas, muchas familias buscan opciones para combatir el calor sin disparar la factura de luz ni depender de un aire acondicionado. La buena noticia es que existen métodos probados —algunos tan antiguos como la arquitectura misma— que permiten bajar varios grados la sensación térmica dentro del hogar.

Estrategias para mantenerse fresco sin refrigeración

Controlar la luz antes de que entre. El primer paso para mantener fresco un ambiente es evitar que el calor ingrese. Cerrar cortinas, persianas o postigos durante las horas de mayor radiación solar —generalmente entre las 11 y las 17 horas— puede marcar una diferencia notable. Los especialistas recomiendan colores claros en cortinas y toldos, ya que reflejan mejor la luz que los tonos oscuros, que tienden a absorber el calor.

Ventilar en los horarios correctos. Contrario a la intuición, dejar las ventanas abiertas todo el día no siempre ayuda. La clave está en ventilar temprano por la mañana y por la noche, cuando el aire exterior está más fresco, y mantener la casa cerrada durante las horas pico de calor. Generar corrientes cruzadas —abriendo ventanas opuestas simultáneamente— también favorece la circulación de aire fresco.

Uso adecuado del ventilador. Un ventilador no enfría el aire, pero sí acelera la evaporación del sudor, lo que genera una sensación térmica menor. Colocar un recipiente con hielo o una botella congelada frente al ventilador puede potenciar el efecto, ya que el aire que circula se enfría levemente al pasar junto al hielo.

Hidratación. Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed, ayuda al cuerpo a regular su temperatura interna. Las infusiones frías, el agua saborizada con frutas y las comidas ligeras con alto contenido de agua —como sandía, pepino o cítricos— también contribuyen a mantener el organismo fresco desde adentro.

Ropa y textiles de cama adecuados. Optar por prendas de fibras naturales como algodón o lino, en colores claros y cortes holgados, mejora la transpiración de la piel. Lo mismo aplica a la ropa de cama: sábanas livianas y transpirables facilitan el descanso nocturno, uno de los momentos más difíciles durante las olas de calor.

Duchas tibias, no heladas. Aunque parezca contradictorio, el agua muy fría puede generar un efecto rebote: el cuerpo reacciona elevando su temperatura interna para compensar el choque térmico. Las duchas tibias o frescas —no heladas— resultan más efectivas para bajar la temperatura corporal de forma sostenida.

Reducir el calor generado dentro del hogar. Evitar el uso de hornos, planchas o electrodomésticos que generen calor durante las horas más calurosas del día es otra recomendación frecuente entre especialistas en eficiencia energética. Cocinar platos fríos o utilizar el microondas en lugar del horno tradicional puede evitar que la temperatura interior de la vivienda suba innecesariamente.

Plantas y vegetación como aliadas naturales. Contar con plantas dentro y fuera del hogar no es solo una cuestión estética: la vegetación genera sombra y contribuye a reducir la temperatura ambiente a través de la transpiración de las hojas. Enredaderas en ventanas o balcones pueden actuar como una barrera natural contra el sol directo.

Estrategias combinadas

Estas estrategias, combinadas entre sí, pueden reducir de forma significativa la sensación de calor dentro del hogar sin necesidad de recurrir a sistemas de climatización artificial, ofreciendo además un ahorro considerable en el consumo eléctrico durante los meses más exigentes del año.

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