No es una gripe tradicional: el síndrome respiratorio que surge tras la contaminación del aire por desastres naturales

Tos persistente, dificultad para respirar, irritación en los ojos, dolor de cabeza y fatiga. Los síntomas parecen los de cualquier gripe de temporada, pero en las zonas afectadas por incendios forestales, erupciones volcánicas o colapsos industriales, este cuadro tiene un origen distinto: el aire mismo.

Cuando un desastre natural altera drásticamente la calidad del aire —ya sea por cenizas volcánicas, humo de incendios forestales, gases liberados por deslizamientos de tierra o partículas suspendidas tras terremotos que dañan infraestructura industrial—, miles de personas comienzan a presentar síntomas respiratorios agudos que, a simple vista, se confunden con una gripe común.

La diferencia clave está en la causa. No hay un virus circulando de persona a persona, sino una exposición directa a material particulado (PM2.5 y PM10), gases tóxicos y compuestos químicos suspendidos en el aire que las personas respiran durante horas o días tras el evento.

Por qué se parece a la gripe

Los especialistas en salud ambiental explican que la irritación de las vías respiratorias provocada por partículas finas genera una respuesta inflamatoria similar a la de una infección viral: el cuerpo reacciona con tos, congestión, cansancio y, en algunos casos, fiebre leve. Sin embargo, a diferencia de la gripe:

No es contagiosa. El malestar no se transmite de una persona a otra, sino que depende de la exposición continua al aire contaminado.

El malestar no se transmite de una persona a otra, sino que depende de la exposición continua al aire contaminado. No cede con antigripales. Los medicamentos convencionales para la gripe no atacan la causa real del problema.

Los medicamentos convencionales para la gripe no atacan la causa real del problema. Afecta de forma desigual. Niños, adultos mayores, embarazadas y personas con asma o enfermedades cardiovasculares previas suelen presentar cuadros más severos.

Niños, adultos mayores, embarazadas y personas con asma o enfermedades cardiovasculares previas suelen presentar cuadros más severos. Puede persistir mientras dure la exposición. Los síntomas tienden a agravarse o prolongarse si la calidad del aire no mejora, algo que no ocurre con una gripe estacional que sigue un curso autolimitado.

El papel de las partículas finas

Diversos organismos de salud pública han señalado que la exposición a partículas ultrafinas —capaces de penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo— es uno de los principales factores detrás de estos cuadros.

Tras incendios forestales de gran magnitud, por ejemplo, se ha documentado un aumento sostenido en las consultas de emergencia por problemas respiratorios y cardiovasculares en las semanas posteriores al evento, incluso en zonas alejadas del foco del desastre, arrastradas por el viento.

Recomendaciones ante la exposición

Las autoridades sanitarias suelen coincidir en una serie de medidas básicas para reducir el riesgo durante episodios de contaminación postdesastre:

Permanecer en interiores con ventanas y puertas cerradas cuando los niveles de partículas sean elevados.

Utilizar purificadores de aire con filtros HEPA si están disponibles.

Usar mascarillas con capacidad de filtración adecuada (como N95) al salir al exterior.

Evitar el ejercicio físico intenso al aire libre mientras persista la mala calidad del aire.

Consultar a un profesional de salud si los síntomas respiratorios se agravan o no mejoran, en lugar de automedicarse pensando que se trata de gripe.

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