Aumentan tiempos de espera para tratamientos contra el cáncer en EE.UU.

Un estudio publicado en JAMA Surgery revela que los tiempos de espera entre el diagnóstico de cáncer y el inicio del tratamiento han aumentado en casi dos semanas en la última década en Estados Unidos.

Los investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles, y Massachusetts General Hospital analizaron datos nacionales de más de dos millones de pacientes diagnosticados entre enero de 2012 y diciembre de 2023.

“Esta es una parte de nuestro sistema de salud que necesita ser corregida de inmediato”, opina el doctor Marc Siegel, analista médico sénior de Fox News, quien no participó en el estudio, que agrega que las demoras se observaron incluso en centros médicos académicos con un alto volumen de pacientes.

Impacto en tipos comunes de cáncer

Se evaluaron seis tipos comunes de cáncer: mama, colon, pulmón, páncreas, estómago y esófago. Las esperas medianas crecieron más de 10 días en todos estos tipos de cáncer, siendo más notorio en el cáncer gástrico y el cáncer de pulmón.

Tiempos de espera por tipo de cáncer:

Cáncer de estómago: aumento de 35 a 49 días.

Cáncer de pulmón: aumento de 41 a 53 días.

Cáncer de mama: aumento de 34 a 45 días.

Cáncer de colon: aumento de 20 a 31 días.

Cáncer de páncreas: aumento de 23 a 32 días.

Cáncer de esófago: aumento de 38 a 48 días.

Grupos afectados

Los investigadores encontraron que el aumento en los tiempos de espera no afectó a todos los grupos de manera uniforme. Grupos como pacientes afroamericanos, personas con Medicaid y aquellos en áreas de bajos ingresos experimentaron mayores retrasos.

Los autores del estudio subrayan que los retrasos en el tratamiento quirúrgico se han asociado con mayores tasas de mortalidad y peores tasas de supervivencia a largo plazo. Especialistas advierten que estos problemas en el sistema de atención médica deben abordarse con urgencia para mejorar resultados en pacientes con cáncer.

Cánceres que requieren tratamientos más urgentes

Los cánceres que suelen requerir tratamiento más urgente tras diagnosticarse son los que crecen rápido, pueden diseminarse pronto o causan una complicación aguda. Entre ellos destacan las leucemias agudas, los linfomas agresivos, los tumores germinales, el cáncer de pulmón microcítico y algunos casos de cáncer con urgencias oncológicas como compresión medular, síndrome de vena cava superior o hipercalcemia.

Qué hace que sea urgente

No todos los cánceres necesitan empezar tratamiento de inmediato; algunos de bajo riesgo pueden observarse al principio. En cambio, los tumores de alto grado o de crecimiento rápido suelen tratarse sin demora para reducir el riesgo de metástasis o daño a órganos.

Situaciones que obligan a actuar rápido

Hay cánceres que se vuelven urgentes no solo por el tipo, sino por la complicación que provocan. Las urgencias más típicas incluyen compresión de la médula espinal, síndrome de vena cava superior, lisis tumoral, hipercalcemia y obstrucción de la vía aérea o intestinal.

Ejemplos frecuentes:

Leucemias agudas : suelen necesitar tratamiento rápido porque progresan con rapidez.

: suelen necesitar tratamiento rápido porque progresan con rapidez. Linfomas agresivos : se tratan de inmediato, a diferencia de algunos linfomas de crecimiento lento.

: se tratan de inmediato, a diferencia de algunos linfomas de crecimiento lento. Cáncer de pulmón microcítico : puede causar urgencias como vena cava superior y suele requerir inicio rápido de terapia.

: puede causar urgencias como vena cava superior y suele requerir inicio rápido de terapia. Tumores germinales : se mencionan entre los tumores muy quimiosensibles que a veces requieren tratamiento inmediato.

: se mencionan entre los tumores muy quimiosensibles que a veces requieren tratamiento inmediato. Cáncer avanzado con metástasis óseas o medulares: puede requerir intervención urgente por dolor intenso, compresión neurológica o hipercalcemia.

Señales de alarma

Si un paciente con cáncer presenta debilidad en piernas, dificultad para respirar, hinchazón de cara o cuello, confusión, somnolencia o dolor de espalda con alteraciones neurológicas, eso puede indicar una urgencia oncológica y requiere atención inmediata.

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